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1 марта • обновлено в 07:46
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Как выглядели самые популярные прически и стрижки в СССР

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Сейчас мода СССР кажется нам непонятной и даже забавной. Но в те далекие времена советские модницы готовы были пойти на многое, чтобы соответствовать трендам.

Прическа не была исключением. Наши мамы и бабушки регулярно посещали парикмахерские, чтобы сделать модную стрижку. При этом советские парикмахерские были не только местом для наведения красоты, но и центром знакомств и сплетен. Самые популярные стрижки и прически эпохи СССР вспоминал OBOZREVATEL.

Парикмахерская в СССР

Парикмахерская в СССР

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В советских салонах красоты, которые тогда назывались просто парикмахерскими, можно было сделать кудри "как у Орловой", модную бабетту или "взрыв на макаронной фабрике" с помощью химической завивки.

При этом парикмахерские в СССР всегда ассоциировались с рядами сушуаров, под которыми женщины листали модные журналы, ожидая действия перманента на волосы.

Парикмахерская в СССР

Парикмахерская в СССР

Pinterest

Примечательно, что в советских парикмахерских часто прибегали к народным средствам, когда профессиональные заканчивались. Так, мастера, например, могли мыть волосы пивом или же смачивать им локоны для бигуди для лучшей фиксации. А в качестве лака для волос в ход шла вода с сахаром, которая отлично держала начес.

После 60-х годов, когда советские дипломаты начали выезжать за границу, в СССР стали активно перенимать моду на окрашивание волос. Причем поначалу в распоряжении парикмахеров были только хна и басма, которыми окрашивали темные волосы.

Парикмахерская в СССР

Парикмахерская в СССР

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А чтобы обесцветить волосы, мастера использовали раствор перекиси водорода. При этом эффект часто получался далеким от желаемого. Но желающих все же было немало, ведь, как тогда считалось, блондинки обладали особым шармом.

Одной из самых знаменитых в СССР парикмахерских была парикмахерская "Чародейка" на Новом Арбате в Москве (тогда это был Калининский проспект). Салон открылся в начале 70-х и быстро стал популярным в столице.

Парикмахерская "Чародейка"

Парикмахерская "Чародейка"

РИА Новости

Парикмахерская в СССР

Парикмахерская в СССР

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Каждая советская модница мечтала сделать стрижку в "Чародейке", но не каждая могла, поскольку очередь на стрижку длилась несколько недель и всем желающим мест не хватало.

Особый гламур прибавляло и кафе на втором этаже, где за чашкой кофе можно было обсудить последние новости.

Прически СССР

Прически СССР

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Самыми популярными стрижками и прическами среди советских модниц были холодная волна, валик, шиньон, каре, объемный начес, твигги, бабетта, паж, гаврош, "химия". А еще многие женщины ради кудрявых волос страдали от того, что спали с бигуди по ночам.

Ниже предлагаем посмотреть фото легендарных причесок и стрижек СССР.

Прически СССР: бабетта

Прически СССР: бабетта

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Стрижки СССР: паж

Стрижки СССР: паж

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Прически СССР: бабетта

Прически СССР: бабетта

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Прически СССР: начес

Прически СССР: начес

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Прически СССР: завивка

Прически СССР: завивка

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Прически СССР: Барбара Брыльска

Прически СССР: Барбара Брыльска

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Прически СССР: начес на длинные волосы

Прически СССР: начес на длинные волосы

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Стрижки СССР: твигги

Стрижки СССР: твигги

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Прически СССР: "химия"

Прически СССР: "химия"

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Стрижки СССР: гаврош

Стрижки СССР: гаврош

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Прически СССР: валик

Прически СССР: валик

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Ранее OBOZREVATEL вспоминал, как гнались за модой во времена позднего СССР: перешитые трусы, гетры, яркие кульки.

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Автор
Алина Мельник
Теги
Стиль Красота женщины прическа стрижки Мода СССР История
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