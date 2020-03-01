Сейчас мода СССР кажется нам непонятной и даже забавной. Но в те далекие времена советские модницы готовы были пойти на многое, чтобы соответствовать трендам.

Прическа не была исключением. Наши мамы и бабушки регулярно посещали парикмахерские, чтобы сделать модную стрижку. При этом советские парикмахерские были не только местом для наведения красоты, но и центром знакомств и сплетен. Самые популярные стрижки и прически эпохи СССР вспоминал OBOZREVATEL.

Парикмахерская в СССР Pinterest

В советских салонах красоты, которые тогда назывались просто парикмахерскими, можно было сделать кудри "как у Орловой", модную бабетту или "взрыв на макаронной фабрике" с помощью химической завивки.

При этом парикмахерские в СССР всегда ассоциировались с рядами сушуаров, под которыми женщины листали модные журналы, ожидая действия перманента на волосы.

Парикмахерская в СССР Pinterest

Примечательно, что в советских парикмахерских часто прибегали к народным средствам, когда профессиональные заканчивались. Так, мастера, например, могли мыть волосы пивом или же смачивать им локоны для бигуди для лучшей фиксации. А в качестве лака для волос в ход шла вода с сахаром, которая отлично держала начес.

После 60-х годов, когда советские дипломаты начали выезжать за границу, в СССР стали активно перенимать моду на окрашивание волос. Причем поначалу в распоряжении парикмахеров были только хна и басма, которыми окрашивали темные волосы.

Парикмахерская в СССР Pinterest

А чтобы обесцветить волосы, мастера использовали раствор перекиси водорода. При этом эффект часто получался далеким от желаемого. Но желающих все же было немало, ведь, как тогда считалось, блондинки обладали особым шармом.

Одной из самых знаменитых в СССР парикмахерских была парикмахерская "Чародейка" на Новом Арбате в Москве (тогда это был Калининский проспект). Салон открылся в начале 70-х и быстро стал популярным в столице.

Парикмахерская "Чародейка" РИА Новости

Парикмахерская в СССР Pinterest

Каждая советская модница мечтала сделать стрижку в "Чародейке", но не каждая могла, поскольку очередь на стрижку длилась несколько недель и всем желающим мест не хватало.

Особый гламур прибавляло и кафе на втором этаже, где за чашкой кофе можно было обсудить последние новости.

Прически СССР Pinterest

Самыми популярными стрижками и прическами среди советских модниц были холодная волна, валик, шиньон, каре, объемный начес, твигги, бабетта, паж, гаврош, "химия". А еще многие женщины ради кудрявых волос страдали от того, что спали с бигуди по ночам.

Ниже предлагаем посмотреть фото легендарных причесок и стрижек СССР.

Прически СССР: бабетта Pinterest

Стрижки СССР: паж Pinterest

Прически СССР: бабетта Pinterest

Прически СССР: начес Pinterest

Прически СССР: завивка Pinterest

Прически СССР: Барбара Брыльска Pinterest

Прически СССР: начес на длинные волосы Pinterest

Стрижки СССР: твигги Pinterest

Прически СССР: "химия" Pinterest

Стрижки СССР: гаврош Pinterest

Прически СССР: валик Pinterest

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