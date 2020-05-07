Косынки и цветные тени: названы тренды СССР, которые вернулись в моду

Мода циклична и многие вещи, которые раньше казались устаревшими, снова вернулись в гардеробы модниц.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие тренды СССР вернулись в моду в 2020 году.

Перламутровые тени ярких цветов

Перламутровые тени с черной подводкой — самый распространенный макияж советских красавиц. В 2020 году такой макияж снова набирает обороты в мире модных тенденций.

Max Mara vogue.ua

Paul Costelloe vogue.ua

Chromat vogue.ua

House of Holland vogue.ua

Косынки

Этот аксессуар только-только начал возвращаться в моду. Советские женщины поголовно носили платки: поскольку они придавали им особый шарм, спасали прическу от непогоды и делали образ более сдержанным. В 2020 году модницам предлагают множество вариантов ношения платков: так, в своей весенней коллекции Marc Jacobs совместил платок и шляпу, а на показе у Missoni платки были завязаны на моделях очень необычным способом.

Missoni vogue.ua

Marc Jacobs vogue.ua

Платье в цветочек

Платья в цветочек выглядят очень женственно и добавляют образу романтичности. Данный принт актуален и в 2020 году и звезды streetstyle не устают это демонстрировать.

Streetstyle vogue.ua

Streetstyle vogue.ua

Streetstyle vogue.ua

Подплечники

Каждая уважающая себя модница 80-х имела в шкафу пиджак с подплечниками. В 2020 году этот элемент гардероба ворвался на модные подиумы. Так, Roland Mouret продемонстрировал удлиненные жакеты в своей весенне-летней коллекции, а Armani продемонстрировал укороченные модели.

Armani vogue.ua

Armani vogue.ua

Roland Mouret vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких девушек считали привлекательными в СССР и чем отличались советские стандарты красоты от современных.