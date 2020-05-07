Косынки и цветные тени: названы тренды СССР, которые вернулись в моду

Мария Дидык Мода 21:31, 7.05.2020 Обновлено: 21:40, 7.05.2020

Мода циклична и многие вещи, которые раньше казались устаревшими, снова вернулись в гардеробы модниц.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие тренды СССР вернулись в моду в 2020 году.

Перламутровые тени ярких цветов

Перламутровые тени с черной подводкой — самый распространенный макияж советских красавиц. В 2020 году такой макияж снова набирает обороты в мире модных тенденций.

Max Mara
vogue.ua
Paul Costelloe
vogue.ua
Chromat
vogue.ua
House of Holland
vogue.ua

Косынки

Этот аксессуар только-только начал возвращаться в моду. Советские женщины поголовно носили платки: поскольку они придавали им особый шарм, спасали прическу от непогоды и делали образ более сдержанным. В 2020 году модницам предлагают множество вариантов ношения платков: так, в своей весенней коллекции Marc Jacobs совместил платок и шляпу, а на показе у Missoni платки были завязаны на моделях очень необычным способом.

Missoni
vogue.ua
Marc Jacobs
vogue.ua

Платье в цветочек

Платья в цветочек выглядят очень женственно и добавляют образу романтичности. Данный принт актуален и в 2020 году и звезды streetstyle не устают это демонстрировать.

Streetstyle
vogue.ua
Streetstyle
vogue.ua
Streetstyle
vogue.ua

Подплечники

Каждая уважающая себя модница 80-х имела в шкафу пиджак с подплечниками. В 2020 году этот элемент гардероба ворвался на модные подиумы. Так, Roland Mouret продемонстрировал удлиненные жакеты в своей весенне-летней коллекции, а Armani продемонстрировал укороченные модели.

Armani
vogue.ua
Armani
vogue.ua
Roland Mouret
vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких девушек считали привлекательными в СССР и чем отличались советские стандарты красоты от современных.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

Законопроект о водном транспорте легализует кражу песка, это нужно исправить – нардеп Крейденко

Вторая мировая война – особое преступление Сталина

IKEA запустила в Украине официальный сайт с ценами

СБУ и Госфинмониторинг заблокировали счета конвертцентров экс-руководства налоговой

В Днепре пьяный подросток открыл стрельбу из окна. Видео 18+