Косынки и цветные тени: названы тренды СССР, которые вернулись в моду

Мода циклична и многие вещи, которые раньше казались устаревшими, снова вернулись в гардеробы модниц.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие тренды СССР вернулись в моду в 2020 году.
Перламутровые тени ярких цветов
Перламутровые тени с черной подводкой — самый распространенный макияж советских красавиц. В 2020 году такой макияж снова набирает обороты в мире модных тенденций.
Max Mara
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Paul Costelloe
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Chromat
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House of Holland
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Косынки
Этот аксессуар только-только начал возвращаться в моду. Советские женщины поголовно носили платки: поскольку они придавали им особый шарм, спасали прическу от непогоды и делали образ более сдержанным. В 2020 году модницам предлагают множество вариантов ношения платков: так, в своей весенней коллекции Marc Jacobs совместил платок и шляпу, а на показе у Missoni платки были завязаны на моделях очень необычным способом.
Missoni
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Marc Jacobs
vogue.ua
Платье в цветочек
Платья в цветочек выглядят очень женственно и добавляют образу романтичности. Данный принт актуален и в 2020 году и звезды streetstyle не устают это демонстрировать.
Streetstyle
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Streetstyle
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Streetstyle
vogue.ua
Подплечники
Каждая уважающая себя модница 80-х имела в шкафу пиджак с подплечниками. В 2020 году этот элемент гардероба ворвался на модные подиумы. Так, Roland Mouret продемонстрировал удлиненные жакеты в своей весенне-летней коллекции, а Armani продемонстрировал укороченные модели.
Armani
vogue.ua
Armani
vogue.ua
Roland Mouret
vogue.ua
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