Костюмы на тему коронавируса стали трендом перед Хэллоуином 2020

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Мода
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Костюмы на тему коронавируса стали трендом в сети

Иностранные бренды запустили новый тренд и представили сексуальные образы для Хэллоуина на тему коронавируса.

Так, в ассортименте американского бренда Yandy появился откровенный костюм антисептика для рук, который состоит из боди мятного цвета и прозрачного сарафана длины мини. Его стоимость составляет почти 70 долларов (1900 грн), сообщает Daily Mail (фото смотрите ниже).

Костюм от бренда Yandy.

Также коронавирусной тематикой вдохновилась компания праздничной одежды Tipsy Elves. Бренд показал в сети образ стоимостью 100 долларов (2800 грн), который подходит как для женщин, так и для мужчин.

Костюм дезинфицирующего средства для рук.

Кроме этого, марка Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты от коронавируса: антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептики. Каждый образ обойдется в 40 долларов (1100 грн).

Костюмы на тему коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер из Сан-Франциско Даниэль Баскин занялась разработкой медицинских масок в виде человеческого лица, которые смогут защитить от вирусов и разблокировать смартфон.

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