Костюмы на тему коронавируса стали трендом перед Хэллоуином 2020

Иностранные бренды запустили новый тренд и представили сексуальные образы для Хэллоуина на тему коронавируса.

Так, в ассортименте американского бренда Yandy появился откровенный костюм антисептика для рук, который состоит из боди мятного цвета и прозрачного сарафана длины мини. Его стоимость составляет почти 70 долларов (1900 грн), сообщает Daily Mail (фото смотрите ниже).

Также коронавирусной тематикой вдохновилась компания праздничной одежды Tipsy Elves. Бренд показал в сети образ стоимостью 100 долларов (2800 грн), который подходит как для женщин, так и для мужчин.

Кроме этого, марка Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты от коронавируса: антибактериальные салфетки, бутилированный и настенный антисептики. Каждый образ обойдется в 40 долларов (1100 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер из Сан-Франциско Даниэль Баскин занялась разработкой медицинских масок в виде человеческого лица, которые смогут защитить от вирусов и разблокировать смартфон.