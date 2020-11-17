Костюмеры в точности воссоздали культовые образы принцессы Дианы в сериале "Корона". Фото

15 ноября на Netflix стартовал четвертый сезон сериала "Корона", в котором зрители могут увидеть историю о том, как принц Чарльз строил отношения с хрупкой Дианой. В ленте также в точности воссоздали самые культовые наряды леди Ди.

Над образом сериальной принцессы Дианы, котрую сыграла актриса Эмма Коррин, работала художник по костюмам Эми Робертс. OBOZREVATEL выбрал несколько узнаваемых образов любимицы Великобритании и сравнил их с сериальным воплощением.

Первый кадр – это помолвка принца Чарльза и Дианы Спенсер. Фотография сделана на ступенях Букингемского дворца. Отметим, что леди Ди позировала на снимке в костюме оттенка "королевский синий". Этот момент в сериале "Корона" воссоздали с полной точностью, вплоть до деталей образа.

Также в сериале "Корона" можно увидеть исполнительницу роли принцессы Дианы Эмму Коррин в элегантном белое платье, в котором ее героиня появилась во время визита в Нью-Йорк (США) 2 февраля 1989 года.

Еще один образ принцессы Дианы, который с точностью воссоздали в сериале "Корона" – это ее свадебное платье. Оригинальный наряд был сшит из шелковой тафты цвета слоновой кости и украшен кружевами, ручной вышивкой, пайетками и десятью тысячами жемчужин. Платье имело 8-метровый шлейф из тафты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона", рассказала, что после двух месяцев работы над шоу она оказалась в больнице. Артистке стало плохо после длительных съемок в бассейне.