Костромичева о подводных камнях жизни моделей: платили за то, что они скрывают унижения

Известная украинская модель, звезда мировых подиумов и ведущая проекта "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал) Алла Костромичева рассказала о подводных камнях модельного бизнеса и развеяла распространенные мифы.

Во время презентации социальной акции "Краса врятує світ" Костромичева отметила, что современная модель – не просто красивая девушка с обложки глянца, а личность, которая способна изменить мир к лучшему, благодаря своему влиянию на массы. Если раньше моделям платили за то, чтобы они молчали, то сейчас задача модели – говорить, призывать людей бороться с социальными проблемами. Подробнее – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

"Моделям всегда платили за то, что все остается за кулисами. Почему у них такие большие гонорары? Чтобы скрывать унижения, держать секреты, выносить всю беготню и перелеты. Сейчас пошла мода на правду, раньше такого не было", – объяснила модель с мировым именем.

Костромичева развеяла мифы о моделях. Пресс-служба Нового канала

При этом моделинг, как и многие другие сферы, тесно оплетен мифами. Алла развеяла самые популярные из них, в частности, стереотип о том, что моделей могут заставлять раздеваться, домогаться к ним или "подсаживать" на запрещенные вещества.

"Лично ко мне никто ни разу не приставал, никто не просил меня раздеться, никто не предлагал наркотики. Когда слышу все эти мифы, думаю, что работаю в каком-то другом fashion", – добавила супермодель.

Алла Костромичева рассказала о подводных камнях моделинга. Пресс-служба Нового канала

Участницы реалити "Супер Топ-модель по-украински" также получили возможность высказаться о проблемах современного общества. С целью донести их месседж в Киеве открыли арт-пространство на станции метро "Лукьяновская". До 30 октября каждый житель и гость столицы, который спускается в "подземку" на этой станции, сможет узнать, с какими проблемами ведут борьбу девушки. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Напомним, премьера "Супер Топ-модели по-украински" состоится в пятницу, 16 октября на Новом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, съемки Суперсезона главного модельного реалити страны "Топ-модель по-украински" стартовали летом 2020 года. В проекте примут участие лучшие модели из предыдущих четырех сезонов программы.