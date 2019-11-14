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14 ноября • обновлено в 19:02
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Королевская насмешила сеть "жокейским" образом в Раде

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы За жизнь" Наталия Королевская стала поводом насмешек в сети из-за стиля.

Парламентский фотограф Ян Доброносов опубликовал на своей странице в Facebook снимок, на котором запечатлел народную избранницу за трибуной в Верховной Раде в "жокейском образе".

Королевская насмешила сеть образом в Раде

Королевская насмешила сеть образом в Раде

Для заседания Королевская выбрала кепку белого цвета и поло с длинным рукавом в тон. В комментариях пользователи подметили, что такой стиль для подобного случая является неуместным.

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Наталия Королевская пришла в Раду в кепке

Наталия Королевская пришла в Раду в кепке

facebook.com/yan.dobronosov

"Свисток проглотила?", "Лошадь Онищенко", "Ого, Вадим Зиновьевич сегодня весь в белом", "Что не на коне", "Хоть без коня", "Объясните ей уже, что это ВР, а не ипподром", "Сфоткай ее вблизи. У нее усы", "Большой теннис в Раде", – посмеялись пользователи.

Королевская насмешила сеть "жокейским" образом в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Королевскую обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда. К слову, туда она тоже приехала в поло и кепке.

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Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Мода Верховная Рада Украины
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