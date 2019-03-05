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/Мода

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

10.8тЧитать материал на украинском

В сети разгорелись жаркие споры об экстравагантном австрийском артисте Томасе Нойвирте, который выступает в женском образе под псевдонимом Кочита Вурст.

Так, ранее победитель Евровидения-2014 предстал перед публикой на "Балу балов" в Вене (Австрия) в неожиданном эпатажном образе: артист побрился налысо и надел платье с экстремально глубоким вырезом, чем вызвал бурную реакцию среди пользователей Facebook (в конце материала вы можете посмотреть видео с Венского бала, а также принять участие в опросе).

Многие украинцы также высказали свои мнения о Кончите и ее внешности. Большинство отличились весьма жесткими и даже агрессивными комментариями в адрес артиста, отметив, что его образ жизни является противоестественным и нарушает моральные устои общества.

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Другие же поспорили с хейтерами и встали на защиту представителей сексуальных меньшинств, тем более Кончита Вурст является одним из самых ярких представителей ЛГБТ.

"Как это гадко и противно! Считаю таких людей психически больными, зачем им права давать? Нужно закрывать в психбольницах!" – высказались противники сексуальных меньшинств.

"Только потому, что не вписывается в представления основной массы? Почему вы видите только это? В Европе это нормально", – поспорили другие.

Кончита Вурст на балу

Кончита Вурст на балу

Profimedia.sk

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

Кончита Вурст поразила откровенным образом на балу в Вене: в сети разгорелись споры

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Кончита Вурст на балу

Кончита Вурст на балу

Profimedia.sk

Напомним, ранее победитель "Евровидения-2014", австрийский исполнитель, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, заявил о том, что отказывается от своего женского амплуа и далее будет вести творческую деятельность исключительно в мужском образе. Спустя почти год он принял решение "вернуться в свой образ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года Томас Нойвирт ошарашил публику заявлением о том, что болен ВИЧ.

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Персона
Кончита Вурст
Место
АвстрияВена
Тег
новости
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Свирид Петрович
Свирид Петрович
Я даже не хочу обсуждать эту гомосятину...остановите землю я сойду
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