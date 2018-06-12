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Коллекция украшений Меган Маркл: 10 интересных деталей

1.3тЧитать новость на украинском

Герцогиня Меган Маркл может похвастаться дорогой коллекцией ювелирных украшений. OBOZREVATEL решил рассказать, как герцогиня Сасекская носит украшения.

10 интересных деталей

Помолвочное кольцо Меган Маркл вдвое меньше, чем у герцогини Кэтрин: 6,5 карат против 12.

Меган Маркл

Фото: Getty

Любимый металл Маркл - желтое золото. Об этом в интервью BBC однажды рассказал принц Гарри.

На прошлое рождество невеста принца Гарри продемонстрировал одни из самых дорогих украшений в своей коллекции - серьги из белого золота и алмазами от канадской марки Birks. В серьгах этой же марки Маркл появилась на помолвке с принцем. Трендовая модель с двумя бриллиантами, соединяющимися за мочкой уха, стоит 7 тысяч долларов (5250 фунтов стерлингов), сообщает goodhousekeeping.

Серьги Меган Маркл

Скриншот

Меган носит тоненькие колечки почти на всех пальцах. Во время визита в Шотландию на ее пальцах рассмотрели экземпляры за 44 и за 60 долларов.

Меган Маркл

Фото: Getty

Герцогиня также носит кольцо на большом пальце.

Маркл уже надевала свои свадебные серьги ранее. В серьгах от Cartier Меган была замечена за месяц до церемонии - на приеме в Лондоне, посвященному предстоящим играм Invictus Games в Сиднее.

Маркл часто надевает серьги оригинальных форм - маленькие серьги-галочки или с тремя звездами.

Меган Маркл

Фото: Getty

Серьги Меган Маркл

Скриншот

Не все лучшее сразу – этим принципом Меган воспользовалась в день свадьбы, не надев полностью драгоценный комплект от Cartie. Для свадебного приема герцогиня выбрала серьги, а на церемонии бракосочетания была замечена с браслетом.

Серьги Меган Маркл

Скриншот

Для своего первого светского выхода в качестве жены принца Гарри Меган выбрала серьги в виде бутонов роз от Vanessa Tugendhaft, стоимостью 2500 евро.

Серьги Меган Маркл

Скриншот

Обручальное кольцо Меган выполнено из редкого уэльсского золота. Такие кольцо носят королева Елизавета, принцессы Анна и Маргарет, принцесса Диана, а также герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировали эффектные образы на параде Trooping the Colour.

Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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