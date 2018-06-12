Коллекция украшений Меган Маркл: 10 интересных деталей

Герцогиня Меган Маркл может похвастаться дорогой коллекцией ювелирных украшений. OBOZREVATEL решил рассказать, как герцогиня Сасекская носит украшения.

10 интересных деталей

Помолвочное кольцо Меган Маркл вдвое меньше, чем у герцогини Кэтрин: 6,5 карат против 12.

Меган Маркл Фото: Getty

Любимый металл Маркл - желтое золото. Об этом в интервью BBC однажды рассказал принц Гарри.

На прошлое рождество невеста принца Гарри продемонстрировал одни из самых дорогих украшений в своей коллекции - серьги из белого золота и алмазами от канадской марки Birks. В серьгах этой же марки Маркл появилась на помолвке с принцем. Трендовая модель с двумя бриллиантами, соединяющимися за мочкой уха, стоит 7 тысяч долларов (5250 фунтов стерлингов), сообщает goodhousekeeping.

Серьги Меган Маркл Скриншот

Меган носит тоненькие колечки почти на всех пальцах. Во время визита в Шотландию на ее пальцах рассмотрели экземпляры за 44 и за 60 долларов.

Меган Маркл Фото: Getty

Герцогиня также носит кольцо на большом пальце.

Маркл уже надевала свои свадебные серьги ранее. В серьгах от Cartier Меган была замечена за месяц до церемонии - на приеме в Лондоне, посвященному предстоящим играм Invictus Games в Сиднее.

Маркл часто надевает серьги оригинальных форм - маленькие серьги-галочки или с тремя звездами.

Меган Маркл Фото: Getty

Серьги Меган Маркл Скриншот

Не все лучшее сразу – этим принципом Меган воспользовалась в день свадьбы, не надев полностью драгоценный комплект от Cartie. Для свадебного приема герцогиня выбрала серьги, а на церемонии бракосочетания была замечена с браслетом.

Серьги Меган Маркл Скриншот

Для своего первого светского выхода в качестве жены принца Гарри Меган выбрала серьги в виде бутонов роз от Vanessa Tugendhaft, стоимостью 2500 евро.

Серьги Меган Маркл Скриншот

Обручальное кольцо Меган выполнено из редкого уэльсского золота. Такие кольцо носят королева Елизавета, принцессы Анна и Маргарет, принцесса Диана, а также герцогиня Кембриджская Кэтрин.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировали эффектные образы на параде Trooping the Colour.