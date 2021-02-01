Ким Кардашьян вернула в моду легендарную прическу из 90-х. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу. Знаменитость поделилась кадром, на котором предстала с собранными в два хвоста волосами и выпущенными из челки прядями.

Об этом сообщает журнал Grazia со ссылкой на Instagram-аккаунт Кардашьян. Отмечается, что свой образ звезда дополнила мини-юбкой и кроп-топом из крокодиловой кожи.

В моду вернулась прическа из 90-х Instagram Ким Кардашьян

Как сообщает издание, прическу с выпущенными у лица прядями называют tendrils ("завитки"). Ее также уже успела опробовать американская модель Кайли Дженнер, поп-исполнительница Дуа Липа, украинская певица Надя Дорофеева и многие модные блогеры.

В моду вернулась прическа из 90-х Instagram Кайли Дженнер

В моду вернулась прическа из 90-х Instagram Дуа Липы

В моду вернулась прическа из 90-х Instagram Нади Дорофеевой

В моду вернулась прическа из 90-х pinterest.com

В моду вернулась прическа из 90-х pinterest.com

В моду вернулась прическа из 90-х Instagram influesii

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги.Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.