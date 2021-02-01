Ким Кардашьян вернула в моду легендарную прическу из 90-х. Фото

Юля Ухина Мода 09:26, 1.02.2021 Обновлено: 09:38, 1.02.2021

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу. Знаменитость поделилась кадром, на котором предстала с собранными в два хвоста волосами и выпущенными из челки прядями.

Об этом сообщает журнал Grazia со ссылкой на Instagram-аккаунт Кардашьян. Отмечается, что свой образ звезда дополнила мини-юбкой и кроп-топом из крокодиловой кожи.

В моду вернулась прическа из 90-х
Instagram Ким Кардашьян

Как сообщает издание, прическу с выпущенными у лица прядями называют tendrils ("завитки"). Ее также уже успела опробовать американская модель Кайли Дженнер, поп-исполнительница Дуа Липа, украинская певица Надя Дорофеева и многие модные блогеры.

В моду вернулась прическа из 90-х
Instagram Кайли Дженнер
В моду вернулась прическа из 90-х
Instagram Дуа Липы
В моду вернулась прическа из 90-х
Instagram Нади Дорофеевой
В моду вернулась прическа из 90-х
pinterest.com
В моду вернулась прическа из 90-х
pinterest.com
В моду вернулась прическа из 90-х
Instagram influesii

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги.Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.

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Lady Мода

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