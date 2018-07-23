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Ким Кардашьян произвела фурор в сети глубоким декольте

1.3тЧитать новость на украинском

Американская телезвезда, модель и светская дива Ким Кардашьян засветила пышную грудь в откровенном наряде.

Так, для выхода в свет Кардашьян выбрала комплект, состоящий из юбки в пол и блузы белоснежного цвета. Внимание публики приковал экстремальный вырез в зоне декольте. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Ким.

Пикантности образу Ким Кардашьян также прибавило отсутствие белья: на фото отчетливо видно, что Ким не надела бюстгальтер, продемонстрировав пышную грудь.

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Всего за несколько часов снимок Кардашьян собрал более 800 тысяч лайков в социальной сети. Также свои комментарии под постом оставили почти 5 тысяч пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская актриса и модель, светская львица Ким Кардашьян поделилась откровенным снимком, на котором демонстрирует свою легендарную "пятую точку".

Персона
Ким Кардашьян
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