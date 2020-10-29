Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram

Модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.

Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом, пишет Lenta.ru

Образ герцогини дополнили кожаный ремень, браслет, серьги и подвеска на шее. В руках Миддлтон держала черно-белый зонт-трость.

Кейт Миддлтон самая стильная в социальной сети Instagram kensingtonroyal

Герцогиня Кейт Миддлтон оказалась самой стильной в социальной сети Instagram kensingtonroyal

Фанаты оценили наряд супруги принца Уильяма в комментариях.

"Она всегда в отличной одежде, которая к тому же безупречно сшита", "Кэтрин прекрасно одевается и всегда выглядит уместно", "Красивая, элегантная, зрелая, в отличной форме, заботливая, еще и отлично одета. Она своего рода пример для подражания, который нужен и взрослым, и детям", "Элегантно, как всегда", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван самый популярный в мире бренд. Его пользователи искали чаще всего.