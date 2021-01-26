Кейт Миддлтон появилась в стильном образе в красных тонах. Фото

39-летняя Кэтрин, герцогиня Кембриджская, продемонстрировала новый элегантный образ, который она выбрала в честь дня рождения великого шотландского поэта Роберта Бернса. В Шотландии его отмечают 25 января. Принц Уильям со своей супругой записали по этому поводу новое видео.

В Instagram они опубликовали ролик, в котором поблагодарили медиков за их бесценный труд. Кейт и Уильям объединились с NHS Charities Together и Tayside Health Fund, чтобы отправить медицинским работникам праздничный ланч в больницу Ninewells в Данди.

Кейт и Уильям поблагодарили медиков за их бесценный труд Скриншот видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон записали новое видео

"Привет всем в NHS Tayside! Мы знаем, что Ночь Бернса – особенный вечер для шотландцев по всему миру, когда они собираются, чтобы поесть, выпить и отдать дань уважения жизни и работе Роберта Бернса. В этом году, к большому сожалению, все иначе. Все вы работаете на передовой, чтобы защитить самых уязвимых членов общества. Мы хотим сказать вам спасибо за вашу работу, за все, чем вам приходится жертвовать. В знак благодарности мы хотим угостить вас ужином", – сказали герцог и герцогиня Кембриджские.

Для этого случая Кейт выбрала красное клетчатое платье от Emilia Wickstead с белым воротником. Дополнила свой образ она объемными серьгами с большими камнями от Simone Rocha. Макияж был очень легким, а волосы – аккуратно уложены.

Платье от Emilia Wickstead matchesfashion.com

На принце Уильяме была белая рубашка, джемпер синего цвета и пиджак с брюками.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили медиков в новом видеообращении Instagram kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон изменила свое отношение к стилю, отказавшись от своего привычного образа в пользу строгих блейзеров и рубашек.