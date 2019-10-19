Кароль лишила дара речи поклонников соблазнительным образом

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", порадовала поклонников новым откровенным образом.

Она позировала в облегающем платье красного цвета, которое подчеркивало каждый изгиб ее тела. Соответствующие фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

В комментариях она пояснила, что роскошное платье принадлежит известному французскому бренду Roland Mouret, которым периодически пользуются Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон.

Тина Кароль в стильном платье instagram/tina_karol

Поклонники пришли в восторг от стильного образа Кароль. "Божественная", "Вау, а куда это ты такая красивая", "Как же тебе идет красный цвет", "Вот это я понимаю стиль", "Класс", – отреагировали поклонники.

Тина Кароль в соблазнительном наряде instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль показала соблазнительные кадры в другом платье. Изюменка состояла в том, что кроме декольте в нем был разрез между грудью и пупком, оголяющий тело певицы.

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