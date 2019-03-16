Каменских в сексуальном образе появилась на страницах модного глянца

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) снялась для нового номера украинского издания модного глянца Cosmopolitan.

Звезда поделилась соответствующим стильным снимком на своей странице в Instagram, вызвав массу восхищенных отзывов среди поклонников.

В частности, Каменских позировала в модном закрытом платье, а образ дополняли длинные серьги и цепочка. Фолловеры оценили фотосессию, ведь певица в этот раз намеренно не показывала свои пышные формы.

"Бомбезно", "Первое фото без ж*пы","Красота", "Шикарно. Особенно лицо. Прямо как у Ким", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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