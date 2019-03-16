Каменских в сексуальном образе появилась на страницах модного глянца

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) снялась для нового номера украинского издания модного глянца Cosmopolitan.
Звезда поделилась соответствующим стильным снимком на своей странице в Instagram, вызвав массу восхищенных отзывов среди поклонников.
В частности, Каменских позировала в модном закрытом платье, а образ дополняли длинные серьги и цепочка. Фолловеры оценили фотосессию, ведь певица в этот раз намеренно не показывала свои пышные формы.
"Бомбезно", "Первое фото без ж*пы","Красота", "Шикарно. Особенно лицо. Прямо как у Ким", – написали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
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