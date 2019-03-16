|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Каменских в сексуальном образе появилась на страницах модного глянца

1.8тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) снялась для нового номера украинского издания модного глянца Cosmopolitan.

Звезда поделилась соответствующим стильным снимком на своей странице в Instagram, вызвав массу восхищенных отзывов среди поклонников.

В частности, Каменских позировала в модном закрытом платье, а образ дополняли длинные серьги и цепочка. Фолловеры оценили фотосессию, ведь певица в этот раз намеренно не показывала свои пышные формы.

Новости
Солистка "НеАнгелов" засветила сексуальную фигуру после похудения

@cosmopolitanukraine

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Бомбезно", "Первое фото без ж*пы","Красота", "Шикарно. Особенно лицо. Прямо как у Ким", – написали поклонники.

Каменских в сексуальном образе появилась на страницах модного глянца
Каменских в сексуальном образе появилась на страницах модного глянца

@cosmopolitanukraine 💗

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесМода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения