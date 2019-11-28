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29 ноября • обновлено в 11:40
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Каменских сразила поклонников наповал эпатажным образом

47.8т
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-Фактор" на СТБ, поразила поклонников эпатажным образом.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в черном платье с глубоким декольте и объемными рукавами, выполненными из сетки.

Образ дополняла большая маска, серьги, чокер на шее и яркий макияж в золотых тонах. Поклонники остались под впечатлением от эпатажного образа популярной артистки. В сети отметили, что Каменских выглядит необычно в образе роковой женщины.

Настя Каменских – эпатажный образ

Настя Каменских – эпатажный образ

instagram/kamenskux

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"Очень необычно", "Вау! Всегда нереальные, обалденные, суперсекси наряды", "Круто", "Шикарно", "Роскошно, как всегда", "Опа, снова эпатажик", "Отпад", – отреагировали пользователи.

Каменских сразила поклонников наповал эпатажным образом
Каменских сразила поклонников наповал эпатажным образом
Каменских сразила поклонников наповал эпатажным образом
Каменских сразила поклонников наповал эпатажным образом
Настя Каменских - необычный аксессуар

Настя Каменских - необычный аксессуар

instagram/kamenskux

Настя Каменских - стильное платье

Настя Каменских - стильное платье

instagram/kamenskux

Настя Каменских в клипе ELEFANTE - эпатажный наряд

Настя Каменских в клипе ELEFANTE - эпатажный наряд

instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
Мода Красота фотографии фотосессия шоу-бизнес
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