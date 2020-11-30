Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
1,5 т.
Андре Тан рассказал о самых модных юбках зимы 2020-2021

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.

Фэшн-советами эксперт поделился на своей странице в Instagram. Он также поделился историей пошива своей первой юбки.

"Как дизайнер, свою первую юбку я пошил в 10 лет на курсе кроя и шитья. Как сейчас помню – это была юбка "Татьянка" на кокетке для моей сестры. Вообще, я за женственность, стиль и красоту. А юбка – это как раз три в одном! Ну и конечно же, это магнит для мужских взглядов", – заявил Андре Тан.

На какую юбку стоит обратить внимание зимой

Кожаную

По словам модельера, короткая кожаная юбка сыграет с вами злую шутку. А вот длина миди универсальная и практичная. Андре Тан с юмором заверил, что без нее женщинам нельзя выходить из дома.

Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана
Шелковую

Использовать этот элемент гардероба можно не только летом. Шелк круто смотрится с шерстяным свитером за счет игры фактур. Вот только длина и крой шелковой юбки, как отметил Андре Тан, не должны напоминать ночную рубашку.

Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана
В клеточку

Дизайнер утверждает, что юбка в клеточку – это просто фаворит этой зимы! Несмотря на то, что вариантов клетки есть множество, следует выбирать тот, который поможет продемонстрировать вашу индивидуальность.

Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана
Трикотажную

Андре Тан отмечает, что трикотажная юбка является универсальной. Ее легко вписать в базовый гардероб и сочетать как с офисными рубашками, так и с гольфами с высоким воротником.

"Только откажитесь от слишком тонкого трикотажа – он будет создавать некрасивые складки", – посоветовал дизайнер.

Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана
Плиссе

Складки в этой юбке компенсируют отсутствие талии. В комплектах total look она добавит контраста фактурам.

"Скажите "нет" некрасивым обтягивающим резинкам и странным блестящим тканям!" – подытожил дизайнер.

Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.

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