Какую юбку выбрать зимой 2020-2021: советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.

Фэшн-советами эксперт поделился на своей странице в Instagram. Он также поделился историей пошива своей первой юбки.

"Как дизайнер, свою первую юбку я пошил в 10 лет на курсе кроя и шитья. Как сейчас помню – это была юбка "Татьянка" на кокетке для моей сестры. Вообще, я за женственность, стиль и красоту. А юбка – это как раз три в одном! Ну и конечно же, это магнит для мужских взглядов", – заявил Андре Тан.

На какую юбку стоит обратить внимание зимой

По словам модельера, короткая кожаная юбка сыграет с вами злую шутку. А вот длина миди универсальная и практичная. Андре Тан с юмором заверил, что без нее женщинам нельзя выходить из дома.

Использовать этот элемент гардероба можно не только летом. Шелк круто смотрится с шерстяным свитером за счет игры фактур. Вот только длина и крой шелковой юбки, как отметил Андре Тан, не должны напоминать ночную рубашку.

Дизайнер утверждает, что юбка в клеточку – это просто фаворит этой зимы! Несмотря на то, что вариантов клетки есть множество, следует выбирать тот, который поможет продемонстрировать вашу индивидуальность.

Андре Тан отмечает, что трикотажная юбка является универсальной. Ее легко вписать в базовый гардероб и сочетать как с офисными рубашками, так и с гольфами с высоким воротником.

"Только откажитесь от слишком тонкого трикотажа – он будет создавать некрасивые складки", – посоветовал дизайнер.

Складки в этой юбке компенсируют отсутствие талии. В комплектах total look она добавит контраста фактурам.

"Скажите "нет" некрасивым обтягивающим резинкам и странным блестящим тканям!" – подытожил дизайнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.