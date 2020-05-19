Какую юбку носить летом 2020: назван самый модный тренд

Кристина Долматова Мода 18:46, 19.05.2020 Обновлено: 18:52, 19.05.2020

Джинсовая юбка– главный и незаменимый тренд лета 2020. Она подойдет под любой образ и сделает его супермодным.

Подробнее о том, какие модели данной юбки подготовили модные дизайнеры на лето – расскажет OBOZREVATEL.

Миди-юбки

Джинсовая миди-юбка– главный тренд лета 2020. Она подойдет для любого типа фигуры. Дизайнеры отмечают, что эту модель можно сочетать с футболкой и босоножками или кроссовками.

Фото: pinterest
Фото: beautylooks.ru

Юбка-карандаш с высоким разрезом

Самый элегантный способ носить джинсовую юбку летом 2020 – делать ставку на женственную юбку-карандаш с сексуальным высоким разрезом. Дополнить свой образ можно белой блузой и босоножками на каблуке.

Фото: ledysoveti.ru
Фото: ledysoveti.ru

Мини-юбки

Джинсовая мини-юбка также будет выглядеть выигрышно этим летом. Дизайнеры советуют сочетать ее с джинсовкой, создавая таким образом трендовый total look из денима.

Фото: ledysoveti.ru
Фото: pinterest

Асимметрия и рваный край

Дерзкие луки в стиле гранж будут актуальны всегда! Поэтому этим летом можете смело носить короткую джинсовую юбку с рваным краем, сочетая ее с футболкой, стильным пиджаком и с массивными кроссовками.

Фото: ledysoveti.ru
Фото: ledysoveti.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.

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