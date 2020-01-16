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16 января • обновлено в 17:19
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Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

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Без сумки повседневная жизнь девушки просто немыслима. К тому же это элемент образа, который способен подчеркнуть и сделать стильным любой наряд.

Какие сумки будут в моде в 2020 году? OBOZREVATEL подготовил для своих читательниц самые актуальные тренды, которые не оставят равнодушной ни одну модницу.

Большие сумки

В приоритете в моде 2020 – удобство. Поэтому любимые многими девушками огромные модели сумок остаются в тренде. Можете продолжать их носить смело: большие сумки самых разных типов и расцветок будут в моде весь 2020 год.

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

Pinterest

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

Avrorra.com

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

AliExpress

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

vplate.ru

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Сумки через плечо и кросс-боди

Самые разные сумки через плечо и сумки кросс-боди также не выйдут из моды в 2020-м. Особенно такие модели удобны в большом городе, когда, к примеру, едешь в переполненном транспорте или просто нужно освободить руки. Также хороши вместительные модели сумок через плечо, которые оценят любительницы минимализма и изящества. В тренде будут также миниатюрные модели, куда можно поместить самое ценное – телефон, деньги, карточки.

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

beautylooks.ru

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

beautylooks.ru

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

lubimaja.ru

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

hair-moda.com

Прозрачные сумки

Миниатюрные прозрачные сумочки постепенно выходят из моды, но еще весной 2020 года с их помощью можно будет создать легкий и романтичный образ. Особенно в тренде будут прозрачные сумочки в виде необычных форм.

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

LiveJournal

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

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Крупные мягкие клатчи

Один из главных трендов сумок 2020 – оверсайз-клатчи, крупные мягкие клатчи из кожи, замши или эко-кожи. Особенно прочно войдут в моду коричневые и кремовые тона таких сумочек, так как они лучше всего передают текстуру материала.

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

klubok.com

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

AliExpress

Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

AliExpress

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, народный депутат от партии "Слуга народа" Людмила Марченко удивила откровенным нарядом, в котором появилась в Верховной Раде.

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
женщины Стиль Мода
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