Какую сумку купить в 2020 году: 4 главных тренда

Без сумки повседневная жизнь девушки просто немыслима. К тому же это элемент образа, который способен подчеркнуть и сделать стильным любой наряд.
Какие сумки будут в моде в 2020 году? OBOZREVATEL подготовил для своих читательниц самые актуальные тренды, которые не оставят равнодушной ни одну модницу.
Большие сумки
В приоритете в моде 2020 – удобство. Поэтому любимые многими девушками огромные модели сумок остаются в тренде. Можете продолжать их носить смело: большие сумки самых разных типов и расцветок будут в моде весь 2020 год.
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vplate.ru
Сумки через плечо и кросс-боди
Самые разные сумки через плечо и сумки кросс-боди также не выйдут из моды в 2020-м. Особенно такие модели удобны в большом городе, когда, к примеру, едешь в переполненном транспорте или просто нужно освободить руки. Также хороши вместительные модели сумок через плечо, которые оценят любительницы минимализма и изящества. В тренде будут также миниатюрные модели, куда можно поместить самое ценное – телефон, деньги, карточки.
beautylooks.ru
beautylooks.ru
lubimaja.ru
hair-moda.com
Прозрачные сумки
Миниатюрные прозрачные сумочки постепенно выходят из моды, но еще весной 2020 года с их помощью можно будет создать легкий и романтичный образ. Особенно в тренде будут прозрачные сумочки в виде необычных форм.
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Крупные мягкие клатчи
Один из главных трендов сумок 2020 – оверсайз-клатчи, крупные мягкие клатчи из кожи, замши или эко-кожи. Особенно прочно войдут в моду коричневые и кремовые тона таких сумочек, так как они лучше всего передают текстуру материала.
klubok.com
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AliExpress
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