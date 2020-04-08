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8 апреля • обновлено в 19:13
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Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

2.2т
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Тренды сменяют друг друга с просто молниеносной скоростью. Многие вещи, которые еще вчера были популярны, сегодня уже покинули модные подиумы и их стоит заменить более актуальными моделями.

О главных антитрендах весенней обуви в 2020 году пишет издание Cosmopolitan.

Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

pexels.com

Сандалии на низком ходу

Сандалии на низком ходу стоит оставить в далеких 2000-х. В этом сезоне их следует заменить кожаными шлепками на небольшом каблуке или без него.

Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

Cosmopolitan

Ugly-кроссовки

Тренд на "уродливые" кроссовки давно сбавил обороты. Теперь в модных топах лидируют простые и лаконичные модели.

Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

Cosmopolitan

Туфли на низком квадратном каблуке

Туфли на низком квадратном каблуке зачастую выглядет излишне скромно старомодно.

Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

Cosmopolitan

Босоножки с толстыми ремешками

Грубые босоножки с широкими ремешками остались в прошлом сезоне. Смело выбрасывайте их.

Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

Cosmopolitan

Балетки

Да, несмотря на то, что балетки одна из самых удобных моделей обуви пришло время избавиться от них.

Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

Cosmopolitan

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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Автор
Мария Дидык
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