Какую обувь стоит выбросить весной: главные антитренды 2020

Тренды сменяют друг друга с просто молниеносной скоростью. Многие вещи, которые еще вчера были популярны, сегодня уже покинули модные подиумы и их стоит заменить более актуальными моделями.
О главных антитрендах весенней обуви в 2020 году пишет издание Cosmopolitan.
pexels.com
Сандалии на низком ходу
Сандалии на низком ходу стоит оставить в далеких 2000-х. В этом сезоне их следует заменить кожаными шлепками на небольшом каблуке или без него.
Cosmopolitan
Ugly-кроссовки
Тренд на "уродливые" кроссовки давно сбавил обороты. Теперь в модных топах лидируют простые и лаконичные модели.
Cosmopolitan
Туфли на низком квадратном каблуке
Туфли на низком квадратном каблуке зачастую выглядет излишне скромно старомодно.
Cosmopolitan
Босоножки с толстыми ремешками
Грубые босоножки с широкими ремешками остались в прошлом сезоне. Смело выбрасывайте их.
Cosmopolitan
Балетки
Да, несмотря на то, что балетки одна из самых удобных моделей обуви пришло время избавиться от них.
Cosmopolitan
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