Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Мария Дидык Мода 22:37, 21.04.2020 Обновлено: 23:02, 21.04.2020

Самым модным топом лета 2020 года будет вариант с пышным рукавом, квадратным вырезом, милым ретро-принтом и сборками.

Его можно сочетать с джинсами или с элегантными миди-юбками, а также дополнять босоножками на тонких ремешках, пишет Cosmopolitan.

Такой топ позволит выглядеть женственно и стильно. Кроме того, его можно найти в популярных масс-маркет магазинах.

Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan
Cosmopolitan

Ранее украинская супермодель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась полезными советами, которые помогут каждой девушке одеваться стильно.

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Lady Мода

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