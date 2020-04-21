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21 апреля • обновлено в 23:19
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Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

1.3т
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Самым модным топом лета 2020 года будет вариант с пышным рукавом, квадратным вырезом, милым ретро-принтом и сборками.

Его можно сочетать с джинсами или с элегантными миди-юбками, а также дополнять босоножками на тонких ремешках, пишет Cosmopolitan.

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Такой топ позволит выглядеть женственно и стильно. Кроме того, его можно найти в популярных масс-маркет магазинах.

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Какой топ носить летом 2020: назван самый модный тренд

Cosmopolitan

Ранее украинская супермодель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась полезными советами, которые помогут каждой девушке одеваться стильно.

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Автор
Мария Дидык
Теги
Стиль Мода
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