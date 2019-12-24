Фольга, нюд и цветные блоки: какой педикюр в моде в 2020 году

Красивый педикюр — это не менее важная составляющая эффектного образа девушки, нежели маникюр. Он поможет сделать его по-настоящему завершенным и безупречным.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового педикюра на 2020 год.

Нюдовый

Если говорить о самом популярном варианте, то на первое место в 2020 году можно смело поставить нюдовый педикюр. Он подходит под любую одежду, обувь и настроение. Ножки с ним будут выглядеть ухожено и аккуратно.

Фото: beauty.ua

Фото: modnail.ru

Фото: hochu.ua

С фольгой

Также актуальным будет дизайн педикюра с фольгой. Такой вариант отлично подойдет для вечеринки или любого другого праздничного вечера. Отдавайте предпочтение разноцветной радужной фольге, которая будет очень популярна следующим летом.

Фото: kleo

Фото: novuyden.com

Фото: modnail.ru

Желтый

Желтый — еще один тренд лета 2020 года. Вы можете разбавить однотонное покрытие красивыми тропическими, фруктовыми или морскими мотивами. Также интересным вариантом станет желтый французский педикюр.

Фото: modnail.ru

Фото: fashion-journal.ru

Фото: nailspiration.net

С хищным дизайном

Особенной популярностью в 2020 году будет пользоваться дизайн педикюра с хищным рисунком на ноготках. Среди новомодных окажется змеиный узор, принт "зебра". Также не потеряет актуальности и леопардовый окрас.

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Фото: ledysoveti.ru

Матовый

Матовый педикюр в этом году завоевал сердца многих модниц и в следующем он не потеряет своей актуальности. Отметим, что можно сделать матовым только один ноготь, а остальные выделить глянцем или наоборот.

Фото: ivynbee.com

Фото: nailsworld.ru

Фото: pix-feed.com

Цветные блоки

Безусловно, самой яркой идеей педикюра в 2020 году можно назвать дизайн с цветными блоками. Отметим, что при желании в такой педикюр можно добавить немного блеска при помощи глиттера. Он будет выглядеть очень ярко и красочно, а также придаст образу игривости.

Фото: kleo

Фото: hair-moda.com

Фото: women-tusovka.ru

Черный

Этот цвет всегда будет популярен, особенно в холодное время года. Он смотрится на ногтях очень лаконично и сдержано. Вы можете добавить к нему немного блесток или несколько страз на большой палец.

Фото: kleo

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года. Так, по их данным, сверхпопулярностью будет пользоваться ногтевой дизайн в молочных оттенках.

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