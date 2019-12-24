Фольга, нюд и цветные блоки: какой педикюр в моде в 2020 году

Красивый педикюр — это не менее важная составляющая эффектного образа девушки, нежели маникюр. Он поможет сделать его по-настоящему завершенным и безупречным.
OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового педикюра на 2020 год.
Нюдовый
Если говорить о самом популярном варианте, то на первое место в 2020 году можно смело поставить нюдовый педикюр. Он подходит под любую одежду, обувь и настроение. Ножки с ним будут выглядеть ухожено и аккуратно.
Фото: beauty.ua
Фото: modnail.ru
Фото: hochu.ua
С фольгой
Также актуальным будет дизайн педикюра с фольгой. Такой вариант отлично подойдет для вечеринки или любого другого праздничного вечера. Отдавайте предпочтение разноцветной радужной фольге, которая будет очень популярна следующим летом.
Фото: kleo
Фото: novuyden.com
Фото: modnail.ru
Желтый
Желтый — еще один тренд лета 2020 года. Вы можете разбавить однотонное покрытие красивыми тропическими, фруктовыми или морскими мотивами. Также интересным вариантом станет желтый французский педикюр.
Фото: modnail.ru
Фото: fashion-journal.ru
Фото: nailspiration.net
С хищным дизайном
Особенной популярностью в 2020 году будет пользоваться дизайн педикюра с хищным рисунком на ноготках. Среди новомодных окажется змеиный узор, принт "зебра". Также не потеряет актуальности и леопардовый окрас.
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Фото: ledysoveti.ru
Матовый
Матовый педикюр в этом году завоевал сердца многих модниц и в следующем он не потеряет своей актуальности. Отметим, что можно сделать матовым только один ноготь, а остальные выделить глянцем или наоборот.
Фото: ivynbee.com
Фото: nailsworld.ru
Фото: pix-feed.com
Цветные блоки
Безусловно, самой яркой идеей педикюра в 2020 году можно назвать дизайн с цветными блоками. Отметим, что при желании в такой педикюр можно добавить немного блеска при помощи глиттера. Он будет выглядеть очень ярко и красочно, а также придаст образу игривости.
Фото: kleo
Фото: hair-moda.com
Фото: women-tusovka.ru
Черный
Этот цвет всегда будет популярен, особенно в холодное время года. Он смотрится на ногтях очень лаконично и сдержано. Вы можете добавить к нему немного блесток или несколько страз на большой палец.
Фото: kleo
Фото: womans.ws
Фото: womans.ws
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года. Так, по их данным, сверхпопулярностью будет пользоваться ногтевой дизайн в молочных оттенках.
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