Какой маникюр сделать зимой 2021: названы трендовые варианты

Перед тем, как сделать новый маникюр, у девушек встает вопрос: какой выбрать дизайн. Вариантов много, а вот определить самый лучший – всегда сложно.

Так, зимой 2021 в тренде остаются многие популярные дизайны для ногтей. OBOZREVATEL сделал подборку самых красивых из них и подскажет, какой маникюр будет более актуальным в это время.

Цветной френч

Необычный цветной френч получается при комбинировании его с эффектом омбре, когда цветовой переход идет по краю ногтевой пластины или если линия улыбки повторяет один из оттенков градиента на других ногтях.

Цветной френч

Необычный цветной френч

Необычный цветной френч с омбре

Как выглядит цветной френч

Модные принты и цвета

Лучше всего зимний маникюр смотрится с рисунками и принтами, позволяя придать контрастность и сделать образ оригинальным. Также актуален темный зимний маникюр в цвете бордо, винном, изумрудном или синем.

Синий маникюр в тренде

Бордовый маникюр остается в моде

Популярный маникюр зимой 2021

Стильный маникюр на зиму 2021

Матовый маникюр

Такой вариант требует очень ровной поверхности ноготка. Матовыми можно создать зимние ногти с фольгой и лаком, или рисунки – графика и роспись.

Зимние ногти с фольгой

Матовый маникюр

Матовый маникюр зимой 2021

Как выглядит матовый маникюр 2021

Мраморный дизайн

Холодные мраморные узоры на светлом фоне позволят стильно дополнить зимний маникюр. Выбирайте белый или же телесный мраморный маникюр, украшая им несколько ноготков.

Мраморный дизайн

Холодные мраморные узоры на светлом фоне

Мраморные узоры в зимнем маникюре 2021

Как выглядит мраморный маникюр

Блестки и стразы

Полностью покрытые пальчики камушками, рисунки-снежинки, лунки со стразами, а также стразы порадуют каждую девушку. Лаконичный зимний маникюр станет красивее, если вы дополните его стразами.

Маникюр со стразами на зиму 2021

Какой сделать маникюр со стразами

Дизайны маникюра со стразами и блестками

Маникюр с блестками и стразами 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, многие популярные прически остаются в тренде в 2021 году. Поэтому чтобы выглядеть безупречно, вам понадобится немного времени, чтобы сделать красоту на голове.