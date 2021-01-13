Какой маникюр сделать зимой 2021: названы трендовые варианты

Перед тем, как сделать новый маникюр, у девушек встает вопрос: какой выбрать дизайн. Вариантов много, а вот определить самый лучший – всегда сложно.

Так, зимой 2021 в тренде остаются многие популярные дизайны для ногтей. OBOZREVATEL сделал подборку самых красивых из них и подскажет, какой маникюр будет более актуальным в это время.

Необычный цветной френч получается при комбинировании его с эффектом омбре, когда цветовой переход идет по краю ногтевой пластины или если линия улыбки повторяет один из оттенков градиента на других ногтях.

Лучше всего зимний маникюр смотрится с рисунками и принтами, позволяя придать контрастность и сделать образ оригинальным. Также актуален темный зимний маникюр в цвете бордо, винном, изумрудном или синем.

Такой вариант требует очень ровной поверхности ноготка. Матовыми можно создать зимние ногти с фольгой и лаком, или рисунки – графика и роспись.

Холодные мраморные узоры на светлом фоне позволят стильно дополнить зимний маникюр. Выбирайте белый или же телесный мраморный маникюр, украшая им несколько ноготков.

Полностью покрытые пальчики камушками, рисунки-снежинки, лунки со стразами, а также стразы порадуют каждую девушку. Лаконичный зимний маникюр станет красивее, если вы дополните его стразами.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие популярные прически остаются в тренде в 2021 году. Поэтому чтобы выглядеть безупречно, вам понадобится немного времени, чтобы сделать красоту на голове.