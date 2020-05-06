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6 мая • обновлено в 22:55
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Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

2.5т
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Мода на цветной френч, стразы и яркие рисунки прошла. В 2020 году, чтобы выглядеть трендово достаточно просто сделать бежевые ногти.

О главных антитрендах маникюра пишет издание Cosmopolitan.

Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

pexels.com

"Детские" рисунки на ногтях

Смайлики, цветочки, сердечки или тыквы на ногтях - хорошая идея, если вам пятнадцать или вы готовитесь к тематической вечеринке. Но точно не на каждый день.

Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

pexels.com

Темный френч

Как и любой другой тренд из прошлого, он претерпел определенные трансформации. Прежде всего, избегайте слишком темных оттенков, которые сделают руки визуально неопрятными.

Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

Частичный декор стразами

Еще один вариант маникюра, который успел стать слишком банальным. Когда кажется, что попробовала все, снова возвращаешься к декору одного ногтя стразами или блестками.

Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

pexels.com

Ногти различных цветов + глиттер

Кажется, такой маникюр до сих пор выбирают девушки, которые не успели придумать новую, более оригинальную идею для своего мастера.

Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

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Автор
Мария Дидык
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