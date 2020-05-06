Какой маникюр можно делать летом 2020: названы главные антитренды

Мода на цветной френч, стразы и яркие рисунки прошла. В 2020 году, чтобы выглядеть трендово достаточно просто сделать бежевые ногти.

О главных антитрендах маникюра пишет издание Cosmopolitan.

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"Детские" рисунки на ногтях

Смайлики, цветочки, сердечки или тыквы на ногтях - хорошая идея, если вам пятнадцать или вы готовитесь к тематической вечеринке. Но точно не на каждый день.

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Темный френч

Как и любой другой тренд из прошлого, он претерпел определенные трансформации. Прежде всего, избегайте слишком темных оттенков, которые сделают руки визуально неопрятными.

Частичный декор стразами

Еще один вариант маникюра, который успел стать слишком банальным. Когда кажется, что попробовала все, снова возвращаешься к декору одного ногтя стразами или блестками.

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Ногти различных цветов + глиттер

Кажется, такой маникюр до сих пор выбирают девушки, которые не успели придумать новую, более оригинальную идею для своего мастера.

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Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

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