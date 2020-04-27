Главная Новости
27 апреля • обновлено в 19:37
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд

1.1т
Читать материал на украинском

Самым модным маникюром лета 2020 года будут "toffee nails" – ногти, окрашенные по градиенту в кофейно-сливочной гамме.

Тренд популяризовал звездный мастер Том Бачик, который работает с Дженнифер Лопес, Селеной Гомез и Ким Кардашьян. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядит самый модный маникюр этого лета.

Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд

Цвета варьируются – от молочного до темно-коричневого. Не исключено, что подспудное вдохновение мастеров маникюра – дальгона-кофе.

Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд
Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд
Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд
Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд
Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года – это ногтевой дизайн в молочных оттенках.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Мария Дидык
Теги
Стиль Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах оказалась новая область.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги