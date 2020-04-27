Какой маникюр делать летом 2020: назван главный тренд

Самым модным маникюром лета 2020 года будут "toffee nails" – ногти, окрашенные по градиенту в кофейно-сливочной гамме.

Тренд популяризовал звездный мастер Том Бачик, который работает с Дженнифер Лопес, Селеной Гомез и Ким Кардашьян. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядит самый модный маникюр этого лета.

Цвета варьируются – от молочного до темно-коричневого. Не исключено, что подспудное вдохновение мастеров маникюра – дальгона-кофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года – это ногтевой дизайн в молочных оттенках.

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