Какой купальник выбрать летом 2019: топ-5 лучших вариантов

Модные тенденции 2019 года не перестают удивлять своей многосторонностью и разнообразием. Именитые дизайнеры позаботились, как о любителях минимализма, так и о тех, кто хочет выглядеть ярко и быть в центре внимания. Пляжная мода не отстает от трендов в одежде, а с наступлением лета вопрос о том, какой купальник приобрести становится сверхактуальным.

Главными трендами пляжного сезона стали минимализм и спортивный стиль, который следует подчеркнуть правильно выбранными аксесуарами. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, какие купальники будут в моде в 2019 году.

pexels.com

Купальник в спортивном стиле

Спортивный купальник теперь предназначается не только для тренировок в бассейне. Такой вариант пляжной одежды покорил, как дизайнеров со всего мира, так и модниц. Отметим, такие модели подойдут к любому типу фигуры. Кроме того, они делают силуэт стройнее.

FLAGPOLE Everly Rashguard 6pm

Speedo Solid Pro 6pm

Купальник с завышенной талией

Купальники с завышенной талией стали популярными еще несколько лет назад. Особенной любовью среди модниц пользуются наряды в ретро-стиле. Такая модель идеально подчеркнет формы, а также скроет недостатки фигуры.

kupikupalniki.com

kupikupalniki.com

Купальник на одно плечо

Такой купальник подойдет тем, кто не очень любит загорать, поскольку в нем пляжном наряде не получится равномерный красивый загар. Также эту модель следует выбирать стройным девушкам, так как такой крой может подчеркнуть недостатки фигуры и сделать ее менее привлекательной.

Derek Lam 6pm

Jonathan Simkhai 6pm

Минимализм

Минимализм - один из главных трендов 2019 года, поэтому обойти пляжную моду он не смог. Дизайнеры советуют выбирать простые однотонные модели и разбавлять образ аксесуарами или головными уборами.

Letarte Solid Lattice Back 6pm

Roxy Western Escape 6pm

Купальник со шнуровкой

Купальники со шнуровкой подойдут смелым девушкам, которые любят быть в центре внимания. Важно, чтобы такой пляжный наряд был однотонным, без лишних деталей и не слишком ярким.

Bridget 6pm

Seafolly Active DD Maillot 6pm

Как ранее писал OBOZREVATEL, неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.