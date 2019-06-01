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/Мода

Какой купальник выбрать летом 2019: топ-5 лучших вариантов

1.4тЧитать материал на украинском

Модные тенденции 2019 года не перестают удивлять своей многосторонностью и разнообразием. Именитые дизайнеры позаботились, как о любителях минимализма, так и о тех, кто хочет выглядеть ярко и быть в центре внимания. Пляжная мода не отстает от трендов в одежде, а с наступлением лета вопрос о том, какой купальник приобрести становится сверхактуальным.

Главными трендами пляжного сезона стали минимализм и спортивный стиль, который следует подчеркнуть правильно выбранными аксесуарами. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, какие купальники будут в моде в 2019 году.

Какой купальник выбрать летом 2019: топ-5 лучших вариантов

pexels.com

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Купальник в спортивном стиле

Спортивный купальник теперь предназначается не только для тренировок в бассейне. Такой вариант пляжной одежды покорил, как дизайнеров со всего мира, так и модниц. Отметим, такие модели подойдут к любому типу фигуры. Кроме того, они делают силуэт стройнее.

FLAGPOLE Everly Rashguard

FLAGPOLE Everly Rashguard

6pm

Speedo Solid Pro

Speedo Solid Pro

6pm

Купальник с завышенной талией

Купальники с завышенной талией стали популярными еще несколько лет назад. Особенной любовью среди модниц пользуются наряды в ретро-стиле. Такая модель идеально подчеркнет формы, а также скроет недостатки фигуры.

Какой купальник выбрать летом 2019: топ-5 лучших вариантов

kupikupalniki.com

Какой купальник выбрать летом 2019: топ-5 лучших вариантов

kupikupalniki.com

Купальник на одно плечо

Такой купальник подойдет тем, кто не очень любит загорать, поскольку в нем пляжном наряде не получится равномерный красивый загар. Также эту модель следует выбирать стройным девушкам, так как такой крой может подчеркнуть недостатки фигуры и сделать ее менее привлекательной.

Derek Lam

Derek Lam

6pm

Jonathan Simkhai

Jonathan Simkhai

6pm

Минимализм

Минимализм - один из главных трендов 2019 года, поэтому обойти пляжную моду он не смог. Дизайнеры советуют выбирать простые однотонные модели и разбавлять образ аксесуарами или головными уборами.

Letarte Solid Lattice Back

Letarte Solid Lattice Back

6pm

Roxy Western Escape

Roxy Western Escape

6pm

Купальник со шнуровкой

Купальники со шнуровкой подойдут смелым девушкам, которые любят быть в центре внимания. Важно, чтобы такой пляжный наряд был однотонным, без лишних деталей и не слишком ярким.

Bridget

Bridget

6pm

Seafolly Active DD Maillot

Seafolly Active DD Maillot

6pm

Как ранее писал OBOZREVATEL, неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Теги
МодаСтиль
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