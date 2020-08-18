Какое свадебное платье выбрать в 2020 году: названы главные тренды

Украинский дизайнер Анастасия Иванова посоветовала невестам выбирать в 2020 году длинные платья простого кроя, ведь главным трендом свадебной моды является лаконичность.

Об этом эксперт моды рассказала в проекте "Ранок з Україною". По ее словам, отсутствие яркого декора на свадьбе еще лучше подчеркнет изысканность и красоту молодоженов.

"Я советую выбирать платья с открытыми плечами, которые выгодно подчеркнут молодость и изящество. Также в моде полупрозрачные ткани. Смело используйте в образах вставки из шифона, они придадут пикантности и загадочности", – заметила Иванова.

Платья с открытыми плечами является трендом 2020 silviamo.com

Также дизайнер назвала еще один главный тренд свадебной моды 2020 – перья. А от традиционных свадебных платьев с корсетом и пышной юбкой лучше отказаться. Если невеста хочет оригинальный образ, то дизайнер советует заменить платье брючным костюмом или комбинезоном. Их можно носить и после свадьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали главные тренды осени 2020 года, проанализировав фотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов.