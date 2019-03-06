Какое пальто купить весной 2019: топ-5 модных идей

Весна - время для легких платьев и ярких принтов. Но, увы, погода не всегда позволяет быть в тренде и наслаждаться долгожданным теплом. Порой, в марте выпадает снег, а апрель встречает модниц дождями и холодным ветром. Для того, чтобы не оплошать весной - необходимо иметь хорошее базовое пальто, которое сможет не просто не испортить образ, а и дополнить его.

Весеннее пальто должно быть надежным, но при этом не тяжелым, сочетаться с остальным гардеробом и быть при этом самостоятельной его единицей, пишет Vogue.ua.

NewWoman.ru

Бежевый – фаворит весеннего сезона 2019, который особенно хорошо выглядит на верхней одежде. Качественное бежевое пальто станет инвестицией не на один сезон. Главное – выбирать классические модели без лишних деталей.

vogue.ua

Кожаное пальто – вещь-хамелеон. Этой весной дизайнеры более широко посмотрели на такой элемент гардероба – у Миуччии Прады оно розовое и в лучших традициях 1960-х, а Донателла Версаче вдохновляется питоновым узором.

vogue.ua

Чем крупнее клетка, тем лучше. Если зимой модные бренды экспериментировали с клеткой самых разных цветов, то с наступлением весны их любимым сочетанием стало черно-белое.

vogue.ua

Армейская эстетика продолжает вдохновлять модных дизайнеров. Некоторые используют форму военно-морского флота, а другим больше нравятся солдатские шинели в темно-зеленых оттенках.

vogue.ua

Виниловое пальто – вещь для тех, кто не боится привлекать к себе внимания. В этом сезоне дизайнеры в основном используют винил на классических моделях верхней одежды, а вот в выборе принтов себя не ограничивают.

vogue.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, редакторы Hypebae проанализировали показы ведущих брендов во время прошедших недель моды и выявили самые востребованные тренды 2019 года. Так, по словам инсайдеров, самой популярной верхней одеждой стало пальто из искусственного меха.

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