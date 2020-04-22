Какое белье носить на карантине: названы самые популярные бюстгальтеры

Спортивные бралетты и кружевные бюстгальтеры оказались самым популярным бельем у женщин во время пандемии коронавируса.

Так, клиенты онлайн-магазинов в последнее время интересовались мягкими топами наподобие популярной модели бренда Calvin Klein: глобальные продажи в этой категории товаров подскочили на 70 процентов. Об этом свидетельствую результаты исследований аналитических платформ, специализирующихся на индустрии моды, пишет The Sun.

Фото: rambler.ru

Фото: bonprix.ua

Отмечается, что востребованными во время режима самоизоляции стали и кружевные бюстгальтеры с откровенным дизайном. Представители британской марки BlueBella заявили о 84-процентном росте спроса на указанные модели, а производитель белья Pour Moi зафиксировал прирост в 30 процентов.

Фото: bonjourglamour.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в соцсети Instagram стал популярен необычный тренд: пользователи делали из подушек красивые наряды и публиковали соответствующие фото с хэштегом #pillowchallenge.

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