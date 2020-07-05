Какие юбки носить летом-2020: три самых популярных фасона

В разгар жаркого лета особенно нелегко выбрать одежду, которая будет выглядеть стильно, и при этом будет удобной, комфортной и легкой. Летние юбки – настоящее спасение для модниц.

В летнем сезоне 2020 года в тренде – несколько уже хорошо знакомых моделей. OBOZREVATEL решил рассказать, какие юбки стоит носить этим летом, чтобы всегда быть на высоте.

Плиссе

Один из самых женственных и удобных летних вариантов – юбки-плиссе. Это универсальная модель, которая практически никогда не выходит из моды. Этим летом стоит обратить внимание на яркие расцветки и легкую, струящуюся ткань, а также на модели оттенка металлик.

Плиссе lubimaja.ru

Юбка-парео

Юбка такого фасона смотрится свежо и довольно нарядно, поэтому отлично подойдет для летних вечеринок или романтических встреч. Модели юбок "на запах", к тому же, при правильном выборе подходят под все типы фигуры и дополняют как нарядные образы, так и образы в стиле "кежуал".

Юбка-парео IZI.ua

Юбка для тенниса

Один из наиболее актуальных фасонов этого лета – юбка для тенниса. Такие модные юбки пришли на смену классическим клетчатым моделям и сдержанным "школьным" юбкам со складками. Наиболее гармонично они сочетаются с "поло" и белыми кроссовками или кедами.

Теннисная юбка WomenItems.ru

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