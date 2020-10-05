Какие вещи не стоит носить женщинам после 40: топ-5

Чтобы выглядеть ухоженно, элегантно но не подчеркивать свой возраст, женщинам после 40 лет лучше отказаться от рюш, коротких юбок и принтов с героями мультфильмов.

Так, следует подбирать фасоны и цвета, в которых легко и комфортно, а лицо расцветает и сияет. Поэтому OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со списком вещей, которые нужно немедленно выбросить из своего гардероба, ведь они могут сделать образ бессмысленным.

Рюши

Такой силуэт придаст женщине только старости, особенно если наряд – яркий. Используйте лучше небольшое количество вертикальных оборочок из натуральной ткани спокойных цветов. Тогда образ произведет нужное впечатление.

Рюши не подходят для женщин после 40. kanalukraina.tv

Короткие юбки и шорты

В старшем возрасте мини-юбки и минишорты подчеркивают не дерзость, а, скорее, неуверенность в себе. Лучше выбирать такие вещи длиной до колена или чуть ниже, свободного или прямого кроя.

Женщинам после 40 неприлично носить короткие юбки. pinterest.ru

Инфантильные принты

Принты с героями из мультфильмов, феями и блестками остались в молодости. Такой декор сделает образ бессмысленным и только подчеркнет попытку скрыть возраст. Стоит выбирать базовые футболки с качественного хлопка с простыми принтами, геометрическим или цветочным узором.

Инфантильные принты добавляют возраста. nikifilinione.ru

Бесформенная одежда

Женщинам следует выбирать красивые и элегантные силуэты и забыть о балахонах, растянутые свитера и широкие штаны.

Стоит выбирать силуэты, которые будут подчеркивать фигуру. ratatum.com

Пайетки

В зрелом возрасте пайетки будут смотреться на женщине дешево. К тому же такие платья могут визуально сделать фигуру более толстой.

Женщинам после 40 лучше отказаться от платьев с пайетками. Harper's Bazaar

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал антитрендовые вещи для женщин, которые не стоит носить осенью 2020 года. Среди них – облегающие худи, юбки-плиссе и сапоги-"луноходы".