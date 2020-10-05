Какие вещи не стоит носить женщинам после 40: топ-5

Чтобы выглядеть ухоженно, элегантно но не подчеркивать свой возраст, женщинам после 40 лет лучше отказаться от рюш, коротких юбок и принтов с героями мультфильмов.

Так, следует подбирать фасоны и цвета, в которых легко и комфортно, а лицо расцветает и сияет. Поэтому OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со списком вещей, которые нужно немедленно выбросить из своего гардероба, ведь они могут сделать образ бессмысленным.

Рюши

Такой силуэт придаст женщине только старости, особенно если наряд – яркий. Используйте лучше небольшое количество вертикальных оборочок из натуральной ткани спокойных цветов. Тогда образ произведет нужное впечатление.

Короткие юбки и шорты

В старшем возрасте мини-юбки и минишорты подчеркивают не дерзость, а, скорее, неуверенность в себе. Лучше выбирать такие вещи длиной до колена или чуть ниже, свободного или прямого кроя.

Инфантильные принты

Принты с героями из мультфильмов, феями и блестками остались в молодости. Такой декор сделает образ бессмысленным и только подчеркнет попытку скрыть возраст. Стоит выбирать базовые футболки с качественного хлопка с простыми принтами, геометрическим или цветочным узором.

Бесформенная одежда

Женщинам следует выбирать красивые и элегантные силуэты и забыть о балахонах, растянутые свитера и широкие штаны.

Пайетки

В зрелом возрасте пайетки будут смотреться на женщине дешево. К тому же такие платья могут визуально сделать фигуру более толстой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал антитрендовые вещи для женщин, которые не стоит носить осенью 2020 года. Среди них – облегающие худи, юбки-плиссе и сапоги-"луноходы".