Какие вещи из прошлого вернулись в моду в 2021 году: названо 5 трендов

Юля Ухина Мода 17:36, 2.01.2021 Обновлено: 17:43, 2.01.2021

Несмотря на то, что в мире моды ежедневно появляется много новинок, все чаще популярными становятся давно позабытые вещи из прошлого. К примеру, дутые куртки или джинсы-клеш, которые были трендовыми 20-30 лет назад.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку с вещами из прошлого, которые вновь вошли в моду в 2021 году. Их должна иметь в своем гардеробе каждая женщина.

Дутая куртка

В 2021 году в моду вернулись массивные куртки из 1990-х: с разноцветными вставками, огромными накладными карманами, а также ярких цветов. Носить такую верхнюю одежду можно с джинсами, утепленными кроссовками или грубыми ботинками.

Дутая куртка
vogue.com
Дутая куртка
pinterest.com
Дутая куртка
prom.ua

Джинсы-клеш

Расклешенные внизу джинсы из синего денима были на пике популярности в 1970-х и в начале 2000-х. Сейчас в моде брюки и джинсы двух видов: клеш от бедра и клеш от колена. Их можно носить как с блузами и сапожками на каблуке, так и с кофтами и утепленными кроссовками.

Джинсы-клеш
glamour.ru
Джинсы-клеш
100sp.ru
Джинсы-клеш
bigl.ua

Вязаный жилет

Вязаный жилет, который был популярен в 1990-х, в этом сезоне появился даже в коллекциях именитых дизайнеров. В прохладные дни данную модель можно комбинировать с рубашками, платьями миди, и даже кожаными брюками.

Вязаный жилет
pinterest.com
Вязаный жилет
Вязаный жилет
pinterest.com

Теплая косынка

Еще одна вещь, которая возвратилась в тренды из прошлого – косынка. При чем это может быть как платок, так и косынка из эко-кожи. Такой головной убор отлично сочетается с дубленкой и курткой из эко-меха.

Теплая косынка
pinterest.com
Теплая косынка
lucky-women.ru
Теплая косынка
fw-daily.com

Обувь с квадратным носком

Данная модель пользовалась особой популярностью у модниц в 1960-х и 1990-х. Сейчас же женщины вновь оценили по достоинству сапоги и ботильоны с квадратным носком. Их можно сочетать как с платьем и дубленкой, так и с джинсами и дутой курткой.

Обувь с квадратным носком
pinterest.com
Обувь с квадратным носком
pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, институт цвета Pantone назвал сразу два новых главных цвета 2021 года, символизирующие стойкость, надежду и счастье.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

Украинцы объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала"

Поклонская назвала Зеленского "удивительным человеком", вспомнив его выступление на тему Крыма

Супрун вызвала волну обсуждений в сети, заявив об уходе с Facebook

Медведчук заявил о подаче российской вакцины от COVID-19 на регистрацию в Украине

Отказ от традиций и акцент на украинцах: сравнение поздравлений Зеленского в 2020 и 2021 годах