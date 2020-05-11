Какие вещи должны быть в гардеробе у каждой женщины: назван список

Выбрать одежду под то или иное событие – зачастую нелегкая задача. Многие женщины под разные события начинают судорожно скупать новые вещи, захламляя тем самым свой гардероб.

Существует определенный список базовых вещей, на основе которых вы можете создать десяток различных образов. OBOZREVATEL предлагает перечень вещей, которые должны быть в гардеробе у каждой женщины.

Базовый женский гардероб LUXXY

Джинсы

Джинсовые штаны – пожалуй, самый универсальный предмет гардероба. Выбрав удачную модель стандартного синего цвета, вы сможете сочетать их с футболками и кроссовками, с туфлями на каблуке и пиджаком, сапогами и блузами. Таким образом можно создать как повседневный, так и деловой образ. Избегайте моделей с массивной вышивкой, стразами или нашивками – они зачастую выглядят дешево.

Модные модели джинс garmoniazhizni.com

Брючный деловой костюм

Обязательное условие при выборе костюма – высококачественное сырье (от основы, до подкладки и фурнитуры). Смесовые ткани оптимальны: синтетические волокна оградят от сминаемости, стрейчевые волокна позволят достичь второго основного условия идеального костюма – идеальной посадки. Что касается цветовой гаммы – можно позволить фантазии разгуляться. Костюм не обязательно должен быть черным, универсальными также будут бежевый, синий, красный или серый костюмы.

Брючные костюмы Onlady

Водолазка

Незаменимая вещь в женском гардеробе. Водолазки отлично смотрятся и с джинсами, и с юбками. Их можно сочетать с деловыми костюмами или с рубашками, надевая их сверху.

Как носить водолазку Glamurnenko

Классическая белая рубашка "мужского" фасона

Рубашка с натуральной ткани простого кроя сможет подчеркнуть вашу индивидуальность, если грамотно обыграть ее с обувью и аксессуарами. При этом рубашка не должна быть обтягивающей – так она будет более практичной и универсальной, а также при необходимости скроет мелкие недостатки фигуры.

Белая рубашка Lifehacker.ru

Юбка-карандаш

Прямая однотонная юбка из плотной костюмной или трикотажной ткани – идеальна для любого возраста и типа фигуры. Длина чуть ниже колена актуальна десятилетиями, и никогда не выходит из моды. Носите ее с туфлями, сапогами, кроссовками или кедами.

Юбка-карандаш WomanSecret

Маленькое черное платье

Черное платье-футляр или платье-чехол – обязательно должно быть в каждом гардеробе! Оно универсально и для деловых будней, и для особого случая, в обрамлении соответствующих аксессуаров.

Маленькое черное платье Stylish-lady.ru

Уютный и стильный кардиган

Массивный вязанный кардиган – незаменимая вещь в гардеробе. Актуальные цвета: черный, бежевый, серый, синий. Укороченные модели подойдут для теплого времени года, когда внезапный ветер заставляет накинуть на плечи согревающий трикотаж. Удлиненные модели могут заменить облегченное пальто в начале осени.

Как носить кардиган GLEM

Из обуви: удобная и модная пара сапог, качественные кроссовки, пара туфель для праздничных мероприятий, две пары "лодочек" на низком каблуке на каждый день и пара домашних тапочек.

Из аксессуаров: ремешки, платки, шарфы, сумки, бижутерия – они сделают ваш наряд стильным и неповторимым.

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