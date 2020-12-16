Какие свитера носить зимой 2021: названы трендовые модели

София Ковнир Мода 17:23, 16.12.2020 Обновлено: 17:45, 16.12.2020

Свитер – одна из самых удобных вещей в холодное время года. В нем вы будете чувствовать себя в тепле и комфорте. Но при этом нужно не забывать, что одежда должна выглядеть стильно и красиво.

В 2021 году в моде будут свитера в стиле оверсайз, а также с различными принтами и надписями. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Оверсайз-свитера

  • Так, объемные оверсайз-свитера можно носить с кэжуал-вещами и деловыми костюмами, а также офисными юбками и брюками. Образ можно сочетать с обувью на каблуке или кроссовками.

  • Удлиненные оверсайз-свитера носят в качестве платья – с колготами и ботильонами или ботфортами. Также их можно сочетать с юбками-макси или "карандаш".

Оверсайз-свитера

Ассиметричные свитера

  • Такие модели можно сочетать с джинсовыми, кожаными юбками или же брюками. Кроме того, ассиметричные свитера можно дополнить кожаными поясами – это будет выглядеть очень эффектно.

Ассиметричные свитера

Свитера крупной вязки

  • Вне зависимости от фасона такой свитер может даже хрупкой девушке придать лишние килограммы. Поэтому при выборе этой модели обращайте внимание на цвет и наличие вертикального узора.

  • Свитера крупной вязки можно сочетать со свободной мини-юбкой или юбкой-шортами. К образу идеально подойдут ботильоны на среднем каблуке или танкетке.

Свитера крупной вязки

Модели со шнуровкой

  • Такие свитера шнуровка может украшать рукава и вырезы, основу наряда и его боковые части. Также приветствуется декор, как в тон наряду, так и контрастных оттенков.

Модели со шнуровкой

Свитера с надписями и узорами

  • Стильный образ получится создать на базе однотонного свитера гладкой вязки с надписями либо короткими цитатами. Кроме того, в модных тенденциях остаются креативные узоры. В таких свитерах вы будете выглядеть безупречно и не останетесь без внимания окружающих.

Свитера с надписями

Стоит отметить, перед покупкой свитера на зиму обращайте внимание на цвет. Так, в 2021 году в моде будут нюдовые оттенки, нежные розовые, мятные и светло-зеленые, классические черно-белые, а также сиреневые тона.

  • Главную вещь, которую необходимо купить зимой 2020/2021 – это вязаные и трикотажные платья. Они создадут цельный и стильный образ, а также помогут утеплиться в это холодное время года.

  • Также в зимнем гардеробе всегда должен быть такой аксессуар как головной убор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.

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