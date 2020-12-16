Какие свитера носить зимой 2021: названы трендовые модели

Свитер – одна из самых удобных вещей в холодное время года. В нем вы будете чувствовать себя в тепле и комфорте. Но при этом нужно не забывать, что одежда должна выглядеть стильно и красиво.

В 2021 году в моде будут свитера в стиле оверсайз, а также с различными принтами и надписями. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Оверсайз-свитера

Так, объемные оверсайз-свитера можно носить с кэжуал-вещами и деловыми костюмами, а также офисными юбками и брюками. Образ можно сочетать с обувью на каблуке или кроссовками.

Удлиненные оверсайз-свитера носят в качестве платья – с колготами и ботильонами или ботфортами. Также их можно сочетать с юбками-макси или "карандаш".

Оверсайз-свитера

Ассиметричные свитера

Такие модели можно сочетать с джинсовыми, кожаными юбками или же брюками. Кроме того, ассиметричные свитера можно дополнить кожаными поясами – это будет выглядеть очень эффектно.

Ассиметричные свитера

Свитера крупной вязки

Вне зависимости от фасона такой свитер может даже хрупкой девушке придать лишние килограммы. Поэтому при выборе этой модели обращайте внимание на цвет и наличие вертикального узора.

Свитера крупной вязки можно сочетать со свободной мини-юбкой или юбкой-шортами. К образу идеально подойдут ботильоны на среднем каблуке или танкетке.

Свитера крупной вязки

Модели со шнуровкой

Такие свитера шнуровка может украшать рукава и вырезы, основу наряда и его боковые части. Также приветствуется декор, как в тон наряду, так и контрастных оттенков.

Модели со шнуровкой

Свитера с надписями и узорами

Стильный образ получится создать на базе однотонного свитера гладкой вязки с надписями либо короткими цитатами. Кроме того, в модных тенденциях остаются креативные узоры. В таких свитерах вы будете выглядеть безупречно и не останетесь без внимания окружающих.

Свитера с надписями

Стоит отметить, перед покупкой свитера на зиму обращайте внимание на цвет. Так, в 2021 году в моде будут нюдовые оттенки, нежные розовые, мятные и светло-зеленые, классические черно-белые, а также сиреневые тона.

Главную вещь, которую необходимо купить зимой 2020/2021 – это вязаные и трикотажные платья. Они создадут цельный и стильный образ, а также помогут утеплиться в это холодное время года.

Также в зимнем гардеробе всегда должен быть такой аксессуар как головной убор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.