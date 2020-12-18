Какие шубы будут популярны в 2021 году: названы трендовые модели

Пережить холодное время года вам помогут теплые шубы, в которых любая девушка будет выглядеть безупречно. В 2021 году одними из популярных остаются цветные, оверсайз, искусственные модели и многие другие.

Известные бренды уже выпустили коллекции со стильными шубами, которые будут в тренде зимой 2021. Какие варианты можно приобрести в это время – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Шубы из искусственного меха довольно теплые, поэтому вы всегда будете чувствовать себя комфортно. Качественный искусственный мех имеет крепкий ворс, также такие модели легко чистятся и не имеют неприятного запаха.

Сдержанный классический силуэт прямого кроя с поясом подчеркнет фигуру любой комплекции и прекрасно сочетается с различными стилями. Шуба-халат хорошо будет смотреться с разной по стилю обувью на высоком каблуке или низком ходу.

Цветная шуба не только поднимет настроение, но и сделает любой образ более женственным и элегантным. Многие известные дизайнеры представили в новых коллекциях подобные модели. Приветствуются модные расцветки и оригинальные фасоны.

Шубы длиной в пол – это самые теплые модели. Под них можно надеть как короткую юбку, так и длинное платье. Такие модели также прикрывают ноги и защищают их от холода.

Модели с большими воротниками и рукавами, накидки и шубы из длинного пушистого меха помогут пережить самое холодное время года. Такие модели всегда выглядят очень стильно, практично, а главное – вы будете чувствовать себя комфортно и тепло.

Белая шуба привлекает внимание окружающих, поэтому вы можете дополнить ее яркими аксессуарами. Такие шубы будут великолепно выглядеть с пастельными или монохромными украшениями. Также можно надеть такую модель с вязаным шарфом и шапкой белого цвета, и ваш образ получится очень нежным.

Среди коротких шуб можно найти модели в стандартных цветах и ярких молодежных, которые шьют как из натурального окрашенного, так и из искусственного меха. Такие варианты будут смотреться очень стильно.

Натуральный мех может быть любого оттенка. В такой шубе вы будете чувствовать себя стильно, но, в то же время, уютно и по-домашнему комфортно. Модель можно комбинировать как с высоким каблуком, так и с массивными ботинками на шнуровке.

Главную вещь, которую необходимо купить зимой 2020/2021 – это вязаные и трикотажные платья. Они создадут цельный и стильный образ, а также помогут утеплиться в это холодное время года.

Также в зимнем гардеробе всегда должен быть такой аксессуар как головной убор.

Свитер – одна из самых удобных вещей в холодное время года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.