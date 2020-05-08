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8 мая • обновлено в 21:25
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Какие шорты носить летом 2020: назван самый модный тренд

1.9т
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Шорты с завышенной талией – трендовый "must have" лета 2020. Так, они подойдут под любой образ и сделают его незабываемым.

О том, какие модели данных шорт подготовили дизайнеры на лето и с чем их носить – расскажет OBOZREVATEL.

Шорты из денима

Самая популярная модель лета 2020 – это, конечно же, джинсовые шорты с потертостями или дырками. Отметим, что они будут отлично сочетаться с блузами, кофтами и футболками. Дополнить образ можно как кроссовками, так и туфлями.

Какие шорты носить летом 2020: назван самый модный тренд

Фото: yh-ti.ru

Шорты с пайетками

Также в моде будут шорты с декором в виде пайеток. Их можно сочетать с нарядным топом или майкой. Также образ можно дополнить босоножками на каблуке.

Какие шорты носить летом 2020: назван самый модный тренд

Фото: prettylady.com.ua

Шорты из костюмной ткани

Данную модель стоит носить в комплекте с пиджаком и с футболкой или майкой. Такой образ отлично подойдет как для прогулки, так и для офиса.

Какие шорты носить летом 2020: назван самый модный тренд

Фото: trserial.net.ua

Кружевные шорты

Шорты с завышенной талией из нежного кружева также занимают лидирующие позиции. Миксовать их лучше с одеждой такого же рода – легкими шифоновыми топами и блузками.

Какие шорты носить летом 2020: назван самый модный тренд

Фото: yh-ti.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какие платья будут в моде летом 2020 года.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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