Какие платья и мини-юбки носили девушки в СССР. Фото

Алина Мельник Мода 03:12, 29.06.2020

В 60-х годах в СССР, когда в стране появилось такое понятие, как мода, советские девушки узнали о мини-юбках и коротких платьях. А в 1966 году, благодаря Вячеславу Зайцеву, на дефиле в коротких юбках впервые вышли манекенщицы в Доме моделей в Москве.

К концу 60-х годов мини-юбки окончательно завоевали любовь молодого поколения по всему СССР, что поначалу вызывало возмущение у блюстителей нравственности и представителей более старшего поколения. Так, школьниц из-за смелого наряда могли отправить домой переодеваться, а взрослым делали замечания на работе и даже грозили исключить из комсомола или партии. Однако все это не имело какого-либо результата и уже в начале 70-х мини-юбки стали носить даже те, кому за 40. OBOZREVATEL предлагает увидеть исторические снимки эпохи мини-юбок и платьев в СССР.

Девушки в мини-платьях в Прибалтике
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Мода на мини-юбки в СССР началась в 60-х
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Мини-платья пришли в СССР из заграницы
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Мода на мини-юбки в СССР
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Мини-платье как повседневная одежда в СССР
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С мини-юбками в СССР поначалу пытались бороться
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Девушки в мини, СССР
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Мини-юбки, дом культуры, СССР
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Наряд на дискотеку в 80-х годах в СССР
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К 70-м мода на мини захватила весь Советский Союз
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото.

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