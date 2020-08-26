Какие платья будут в моде осенью 2020: топ-5 трендов

Платье – идеальная вещь для тех, кто хочет выглядеть эффектно, но не желает тратить много времени на подбор отдельных деталей.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать о самых модных моделях на осень 2020 года.

Платье с корсетом

Одной из самых популярных моделей на осень 2020 года является платье с корсетом. Оно отлично подчеркнет тонкую талию женщины и изящество ее фигуры. Такую модель можно сочетать с ботинками на каблуке и удлиненным пальто.

newladyday.ru

arefeva.com.ua

Плиссированное платье

Не останутся без внимания и красивые платья с плиссированными элементами. Аккуратные вертикальные складочки в основном украшают юбку. Подобные платья плиссе на осень можно выбрать не только в трикотаже, но и в легком шифоне.

topxstyle.ru

pinterest.ru

Мини-платье

Стильное мини-платье по-прежнему остается в моде. Эксперты советуют сочетать его с длинными сапогами и ботфортами. Свой образ можно дополнить кожаной курткой и небольшой сумкой.

newladyday.ru

dovidkam.com

Кружевное платье

Неизменным трендом уже несколько сезонов подряд остается и кружево, наполняющие осенние платья нежностью и женственностью. Их можно одевать как на прогулку, так и на работу.

topxstyle.ru

women-tusovka.ru

Кожаное платье

Ультрамодными в осеннем сезоне будут и кожаные платья. Вы можете выбрать оригинальное стильное мини с одним рукавом или же остановить свой выбор на более классической модели. Отметим, что самыми модными оттенками кожаных платьев будут черный, белый, бордовый, горчичный и коричневые тона.

ladywomans.ru

ledixbeauty.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая верхняя одежда будет популярна осенью 2020 года.