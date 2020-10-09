Какие оттенки в одежде не стоит выбирать женщинам после 40: Андре Тан назвал топ-3

Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.

Фэшн-секретами он поделился на своей странице в Instagram. По словам эксперта, некоторые оттенки одного цвета могут иметь разный эффект: одни сделают женщину визуально моложе, а другие – только придадут лишнего возраста (фото смотрите ниже).

Молочная белизна

Этот цвет подчеркивает все возможные недостатки: пигментацию, цианоз, морщинистость. Альтернативой может стать любой оттенок белого, который темнее ваших зубов. Слоновая кость или жемчужный цвет будет отлично сочетаться с яркими цветами.

Горчичные оттенки

Горчичный является теплым оттенком, поэтому лучше его сочетать с коричневым, оливковым или терракотовым цветами. Андре Тан посоветовал использовать следующую комбинацию – горчичный + базовые цвета (например, черный, белый или серый).

Розовый цвет

Стоит обратить внимание на пудровые оттенки с уклоном в сторону бежевого и кремового. Это поможет выровнять цвет лица. Лучше всего сочетать этот цвет с серым или шоколадным, но не с черным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал антитрендовые вещи для женщин, которые не стоит носить осенью 2020 года. Среди них – облегающие худи, юбки-плиссе и сапоги-"луноходы".