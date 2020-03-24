Какие купальники носили в СССР: чем отличались от западных

Купальники во времена СССР считались огромным дефицитом. Но предприимчивые советские женщины находили способ, как соответствовать западным трендам.

О том, какие купальники носили женщины в Советском Союзе и на Западе – вспоминает OBOZREVATEL.

В 30-40-е года купальники для дам в СССР выглядели как костюмы. Это часто были комбинезончики, закрывающие туловище целиком.

Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

На Западе же в это время были популярными раздельные купальники. К слову, женщины носили и модели, которые напоминали структуру костюма, но они были чуть более изысканных форм, нежели в СССР.

Фото: 4tololo.ru

Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

После 40-х годов в СССР стали производить сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с черными мужскими трусами. И в таком виде советские модницы посещали пляжи вплоть до 70-х. В то время как в 60-х годах на Западе уже стали популярными бикини и трусики на низкой посадке.

Фото: 4tololo.ru

Фото: 4tololo.ru

Италия, начало 60-х

Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

К слову, СССР не закупал бикини из принципа, так же как и низкие трусики – такие модели считались непристойными. Несмотря на это, советские модницы, дабы соответствовать западным трендам, самостоятельно начали укорачивать трусики сверху. А самые модные бикини на завязках – им приходилось шить.

Фото: 4tololo.ru

Фото: 4tololo.ru

В 70-е импортные купальники в СССР купить было крайне трудно. Бикини же по-прежнему шили сами или переделывали из высоких трусиков. В целом, беда с этой деталью женского гардероба была вплоть до 80-х годов.

Фото: 4tololo.ru

90-е годы

Фото: interesno.cc

Фото: interesno.cc

Фото: interesno.cc

Фото: interesno.cc

Фото: zolotoy.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какое белье носили женщины в СССР.

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