Какие купальники носили в СССР: чем отличались от западных

Купальники во времена СССР считались огромным дефицитом. Но предприимчивые советские женщины находили способ, как соответствовать западным трендам.
О том, какие купальники носили женщины в Советском Союзе и на Западе – вспоминает OBOZREVATEL.
В 30-40-е года купальники для дам в СССР выглядели как костюмы. Это часто были комбинезончики, закрывающие туловище целиком.
Фото: bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
На Западе же в это время были популярными раздельные купальники. К слову, женщины носили и модели, которые напоминали структуру костюма, но они были чуть более изысканных форм, нежели в СССР.
Фото: 4tololo.ru
Фото: bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
После 40-х годов в СССР стали производить сатиновые лифчики на пуговицах в комплекте с черными мужскими трусами. И в таком виде советские модницы посещали пляжи вплоть до 70-х. В то время как в 60-х годах на Западе уже стали популярными бикини и трусики на низкой посадке.
Фото: 4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
Италия, начало 60-х
Фото: bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
К слову, СССР не закупал бикини из принципа, так же как и низкие трусики – такие модели считались непристойными. Несмотря на это, советские модницы, дабы соответствовать западным трендам, самостоятельно начали укорачивать трусики сверху. А самые модные бикини на завязках – им приходилось шить.
Фото: 4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
В 70-е импортные купальники в СССР купить было крайне трудно. Бикини же по-прежнему шили сами или переделывали из высоких трусиков. В целом, беда с этой деталью женского гардероба была вплоть до 80-х годов.
Фото: 4tololo.ru
90-е годы
Фото: interesno.cc
Фото: interesno.cc
Фото: interesno.cc
Фото: interesno.cc
Фото: zolotoy.ru
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