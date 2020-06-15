Какие головные уборы будут в моде летом-2020: названо 4 трендовых варианта

Кристина Долматова Мода 15:02, 15.06.2020 Обновлено: 15:05, 15.06.2020

Сложно представить женский гардероб без головных уборов, ведь они как ничто лучше дополняют образ. А летом еще и защищают от палящего солнца.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, какие головные уборы будут в моде летом 2020 года.

Шляпа-котелок

Шляпки-котелки с загнутыми полями будут на пике популярности летом 2020 года. С помощью их можно украсить романтичный образ или разбавить скучный повседневный look. Лучше всего носить такой головной убор с платьем или юбкой и блузой.

fashion-woman.com
pinterest.com

Панама

Также не менее популярными летом будут и панамы. Этот головной убор подойдет к любому образу и сделает его более стильным.

pinterest.com
pinterest.com

Платок

Платки могут не только выступать в роли аксессуаров, но и в качестве головных уборов. Особенно в летнюю пору. Дизайнеры предлагают завязывать платок узлом назад или на манер хиджаба.

pinterest.com
pinterest.com

Бейсболка

Бейсболки по-прежнему остаются в моде. Их можно носить летом как со спортивными вещами, так и комбинировать с повседневным стилем и даже крупными украшениями.

pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие платья будут в моде летом 2020 года.

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