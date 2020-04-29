Какие джинсы носить летом 2020: 5 модных вариантов

В летнем сезоне в моду возвращаются тренды 70-х. Так, девушкам рекомендуется обратить внимание на такие модели джинс, как клеш, баллоны и варианты с передним швом.

О том, какие джинсы будут популярны летом 2020 года пишет издание Cosmopolitan.

Клеш

Эди Слиман вернул одежду в духе 70-х в коллекции Celine. Такие джинсы сразу стали популярны у Джиджи Хадид, Виктории Бекхэм и Тейлор Свифт.

Баллоны

Джинсы-баллоны — вариант для тех, кто предпочитает стритвир. С ними неплохо смотрятся кроп-топы, футболки с забавным принтом и бомберы.

Прямые

Прямые джинсы — настоящий фаворит блогеров в этом сезоне.С такой парой даже худи будет смотреться презентабельно — особенно добавить лодочки с острым носом.

С передним швом

Джинсы с передним швом визуально удлиняют ноги и делают их стройнее за счет необычного кроя. Если выбрать обувь на каблуке, то можно получить двойной эффект.

Укороченные

Укороченные джинсы — настоящий хит лета-2020. Они могут быть как прямого кроя, так и расклешенными книзу или с необработанным срезом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.

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