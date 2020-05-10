Какие джинсы носили в СССР: самые популярные модели

Алина Мельник Мода 02:25, 11.05.2020

Джинсы в СССР были не только главным трендом эпохи, но и символом целого поколения: они олицетворяли свободу для человека в Советском Союзе.

Причем такая одежда была доступна далеко не каждому. О том, как появились джинсы в СССР и какими они были в те далекие времена, вспоминал OBOZREVATEL.

Джинсы были главным трендом в СССР
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Впервые в СССР джинсы заявили о себе в 50-х годах. Так, в 1957 году после Фестиваля молодежи и студентов в Москве в Советском Союзе началась массовая "джинсовая лихорадка".

Джинсы с тех пор стали олицетворять для советских людей заветную свободу, и хотя в СССР с ними всячески пытались бороться, называя "буржуазной модой" (за ношение джинсов могли выгнать из вуза или с работы), до самого распада Союза джинсы оставались главным трендом эпохи, лишь немного меняя форму – от клеша до "бананов".

В 1957 году после Фестиваля молодежи и студентов в СССР началась "джинсовая лихорадка"
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Джинсы в СССР
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Первыми, кто хвастал джинсами в СССР, были моряки, пилоты, дети советских дипломатов.

Джинсы пытались провезти на себе из-за границы, надевая по несколько пар под широкие брюки, задорого покупали у спекулянтов, моряков, выменивали у иностранцев, пытались шить сами.

Один из трендов СССР – джинсы клеш
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Мода на джинсы в СССР продержалась до его распада
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Впоследствии джинсы в СССР стали ассоциироваться с движением хиппи, которое несло в себе некий элемент недовольства и бунта.

Самой популярной маркой джинсов периода позднего СССР была Montana, которая, считалась импортной, но на самом деле, скорее всего, шилась советскими "цеховиками", а затем поступала на рынок.

Джинсы в Советском Союзе ассоциировались с движением хиппи
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Какими были джинсы в СССР: от клеша до "бананов"
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Джинсы – "варенки" в СССР
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Также в моде были джинсы Levis, Wrangler, Lee.

Отдать за них нужно было немало, не менее 100 рублей, а тем, кому не хватало денег, приходилось довольствоваться джинсами производства Индии или Польши.

Модные в СССР джинсы Montana
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Джинсы Wrangler
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В конце 80-х в СССР в продажу стали поступать джинсы и советского производства – "Тверь", "Верея" – но шились они не из денима, да и качество оставляло желать лучшего.

Джинсы советского производства "Тверь"
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Джинсы "Тверь" производства СССР
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных советских трендах: как гнались за модой во времена позднего СССР.

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