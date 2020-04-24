Какие босоножки носить летом 2020: назван самый модный тренд

В женском гардеробе должна быть обувь для каждого времени года. В теплую и жаркую погоду идеальным решением будут босоножки. Летом 2020 года в тренде будут оригинальные варианты с обязательным элементом, которым является кольцо на большом пальце.

Подробнее о том, какие модели данных босоножек подготовили модные дизайнеры на лето – расскажет OBOZREVATEL.

Босоножки мюли на каблуке

Модный дом Bottega Veneta представил лаконичные кожаные босоножки мюли на каблуке с акцентом на большом пальце в коричневых и черных цветах. Тем временем другие дизайнеры на показах продемонстрировали данную модель в более ярких оттенках.

Фото: mytheresa.com

Босоножки мюли с фигурным каблуком

На показе Givenchy дизайнеры порадовали модниц новой интерпретацией открытой обуви, в которой сделали акцент не только на большой палец. Они добавили изюминку босоножкам еще и с помощью фигурного каблука.

Фото: vogue.ua

Босоножки с ремешками

Что касается коллекции Tibi, бренд сделал ставку на "голые" босоножки на тонком каблуке с изящными ремешками. А также добавили изюминку в виде изящного кольца на большом пальце.

Фото: sncmedia.ru

Босоножки на плоской подошве

Также в тренде будут босоножки на плоской подошве с кольцом на большом пальце. Их можно сочетать с легкими летними платьями и комбинезонами.

Фото: ebay.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.