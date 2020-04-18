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18 апреля • обновлено в 21:07
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Какая одежда из СССР вернулась в моду в 2020 году: неожиданные тренды

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Во времена СССР модницам приходилось весьма нелегко: дефицит и неприязнь к зарубежным брендам зачастую становились главным препятствием для людей, желающих быть в тренде.

Все мы помним такие трендовые вещи, как яркие штаны-бананы, джинсы-варенки, цветные ветровки, поясные сумки и другое. Многие из советских трендов возвращают свою популярность. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие вещи из СССР вернулись в моду в этом году.

Юбка-брюки или кюлоты

Брюки-кюлоты пользовались популярностью в СССР среди женщин, которые любили практичность, но при этом должны были выглядеть женственно и официально. Сегодня же юбка-брюки является не только одной из вариаций вечерней или офисной одежды. Существуют варианты, отлично сочетающиеся с кроссовками или массивными босоножками.

Какая одежда из СССР вернулась в моду: неожиданные тренды

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Штаны-бананы

Штаны-бананы, пожалуй, самый распространенный тренд из СССР. Это могут быть джинсы с высокой посадкой на талии или же деловые брюки. "Бананы" вернулись в моду несколько лет назад, однако и в 2020 году не утратили своей актуальности.

Какая одежда из СССР вернулась в моду: неожиданные тренды

SM News

Юбка-плиссе

Распространенный тренд во всем мире, но у советских женщин он завоевал особую популярность. Это был настоящий хит 70-х годов. Такие юбки – женственные и романтичные, не сковывают движений, делают походку плавной, а фигуру –соблазнительной.

В современных вариациях плиссе могут быть не только с вертикальными складками, как было в СССР, но и с горизонтальными и диагональными. Очень стильно выглядят многоярусные плиссированные юбки и ассиметричные модели.

Какая одежда из СССР вернулась в моду: неожиданные тренды

Pinterest

Цветные брючные костюмы

Костюмы ярких цветов с брюками в СССР были настоящим спасением для модниц. Они стильные, но при этом не являлись скучными, как стандартный деловой наряд. Также в моде были фасоны, которые казались на несколько размеров больше. Сейчас они тоже пользуются огромной популярностью среди модниц.

Какая одежда из СССР вернулась в моду: неожиданные тренды

SM News

Блузка поверх водолазки

Для тех, кто придерживается делового дресс-кода, такая мода – спасение. Главное –умело подобрать цвета. Особенно актуально такое сочетание в холодную погоду. Стильно смотрится надетая поверх контрастной водолазки джинсовая рубашка. Однако с классической белой рубашкой тоже смело можно экспериментировать.

Какая одежда из СССР вернулась в моду: неожиданные тренды

SM News

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каких девушек считали привлекательными в СССР и чем отличались советские стандарты красоты от современных.

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Автор
Ева Романова
Теги
Мода СССР
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