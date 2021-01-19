Как выглядеть стройнее с помощью одежды: топ-6 советов

Есть множество интересных способов, чтобы выглядеть стройнее, но при этом стильно. Для этого необходимо правильно подбирать образы.

Так, модницам советуют носить однотонные наряды, а также брюки с высокой посадкой. Подробней об этом пишет Elle.

Полюбите V-образный вырез

Глубокое декольте удлиняет шею и вытягивает силуэт. Чем больше тела видно от подбородка до груди, тем элегантнее выглядят ваши пропорции. Обратите особое внимание на платья на запах: эта модель идеально подчеркивает талию и шею и скрывает лишние килограммы.

Полюбите V-образный вырез Elle

V-образный вырез Elle

Подбирайте однотонный образ

Не важно, какой у вас размер одежды, главное – держите верх и низ в одной цветовой гамме и старайтесь избегать сильных контрастов. В идеале – цветные брючные костюмы.

Подбирайте однотонный образ Elle

Цветной брючный костюм Elle

Высокая посадка

Брюки с завышенной талией визуально удлиняют ноги и умело скрывают живот. Но старайтесь избегать модели на резинке, чтобы не выглядеть, как мешок. В платьях отдавайте предпочтение сарафанам в греческом стиле, с высокой талией или с запахом на груди.

Брюки с завышенной талией Elle

Брюки с завышенной талией визуально удлиняют ноги Elle

Носите пиджак

Строгие линии блейзера быстро приведут в форму любой образ. Удлиненный, оверсайз или приталенный – выбирайте любимый фасон и миксуйте его с джинсами, леггинсами или платьями миди.

Строгие линии блейзера быстро приведут в форму любой образ Elle

Удлиненный пиджак Elle

Покажите свои лодыжки и запястья

Лодыжки и запястья всегда будут самыми аккуратными и тонкими частями тела, независимо от веса. Поэтому их точно не стоит прятать. Закатите рукава, а брюки и макси-юбки замените на кюлоты и платьямиди.

Покажите свои лодыжки и запястья Elle

Лодыжки и запястья всегда будут самыми аккуратными и тонкими частями тела Elle

Сливайтесь с обувью

Чтобы визуально удлинить силуэт, обувь должна сливаться с цветом ног. Зимой надевайте плотные черные колготы с черными лодочками, а летом носите босоножки телесного оттенка на голые ноги.

Чтобы визуально удлинить силуэт, обувь должна сливаться с цветом ног Elle

Босоножки телесного оттенка на голые ноги Elle

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