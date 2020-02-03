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3 февраля • обновлено в 17:41
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Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

1.3т
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Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как выглядеть стройной после новогодних праздников.

Так, можно это сделать при помощи одежды. Об этом он поделился на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как похудеть без диет или избавиться от лишних килограммов? Как выглядеть стройной, если за новогодние праздники вы наели "спасательный круг"? Есть три "фишки", которые должна знать каждая женщина", – поделился Андре Тан.

Андре Тан

Андре Тан

Фото: instagram/andre_tan_official

Монохромные образы

По словам дизайнера, главным трендом сезона являются монолуки. Наряды одинакового цвета не только придают роскоши образу, но и могут помочь скрыть лишние килограммы.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: ohfashion.ru

"Идеально стройнят всегда монолуки, когда вы одеты в одной цветовой гамме. Вам не нужно заморачиваться и подбирать что-то к чему-то. Можно еще, чтобы все на 2-3 оттенка различалось, и вы будете тогда "Мисс стройность года", – рассказал Андре Тан.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: ohfashion.ru

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: ohfashion.ru

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Белая рубашка

Кроме того, дизайнер отметил, что вторая "фишка" – белая рубашка. Она всегда смотрится хорошо с чем-то утонченным, а также помогает выглядеть визуально стройнее.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: magimoda.com

"Вторая "фишка" – белая рубашка. Рукава можно закатить, сделать ее больше oversize и немного откинуть назад. С узкими леггинсами, юбкой-карандашом или джинсами это всегда смотрится хорошо. Поэтому минус 10 лет и минус 10 килограммов вам однозначно обеспечено", – добавил Андре Тан.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: pinterest.com

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: pinterest.com

Черный костюм с подплечниками и брюки со стрелками

Кроме этого, как уверяет дизайнер, "черный костюм с подплечниками и брюки со стрелками позволят вам есть все, что угодно".

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: tgcom24.mediaset.it

"Ну и третий вариант – это, естественно черный костюм с подплечниками. Он всегда очень вытягивает и стройнит. И брюки со стрелками, которые вас стройнят. Можно есть, сколько угодно. Все равно никто ничего не заметит", – отметил Андре Тан.

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: ladywomans.ru

Как выглядеть стройнее с помощью одежды: советы от Андре Тана

Фото: ladywomans.ru

Как похудеть без диет или Избавляемся от лишних килограммов 🔥 Как выглядеть стройной, если за новогодние праздники ты наела спасательный круг ? 🙊 Ставь ❤️ и слушай. 🧘‍♀️ монолуки - наше всё! С ними можно стать стройняшкой года, не меньше! 🧘‍♀️ белая рубашка + леггинсы/ юбка-карандаш/ джинсы сразу визуально избавят вас от 10 кг и 10 лет 😉 🧘‍♀️ чёрный костюм с подплечниками и брюки со стрелочками позволят вам есть все, что угодно 😉 все равно никто ничего не заметит 😜 Признавайтесь, кому после новогодних праздников нужно маскироваться? 😜 #Андретан #andretan

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал, как его "послала" примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которой он предложил платье собственного производства.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Андре Тан
Теги
Мода Стиль
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Нужно просто кушать, а не жрать. И следить за собой
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sdfasfgas vanechka
sdfasfgas vanechka
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Закатить можно истерику, а рукава - только закатать. И стройнит не одежда хитрая, а спортзал и "не жрать".
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